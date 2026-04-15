Sin clases: el Suteba bahiense convocó a una jornada de protesta para este viernes
Se trata de la quinta interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, por diferentes reclamos sectoriales.
La filial local del gremio docente Suteba convocó a una jornada de protesta para este viernes a las 9.30 en Plaza Rivadavia, por lo que numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán una vez más su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.
"Con independencia de todos los gobiernos, Universidades y Escuelas Provinciales nos movilizamos en UNIDAD en defensa de la Educación Pública, contra la motosierra nacional y el ajuste educativo en la provincia", anunció el sindicato en sus redes sociales.
"Por la reapertura inmediata de paritarias y aumento de salarios equiparados a la canasta familiar. Basta de sobrecarga laboral y precarización pedagógica. No al Régimen Académico en Secundaria. En las escuelas y universidades no sobra nadie, ningún cierre de cursos y cobertura de todos los cargos en los distintos niveles y modalidades. Más plata para la educación pública. La deuda es con el pueblo", completó.
Se trata de la quinta interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el gremio encabezado por Analía Lusarreta realizó medidas de fuerza los días 2, 3, 9 y 10 de marzo, cuando se llevaron adelante asambleas y movilizaciones en reclamo por las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA.
En 2025 se registraron 17 paros en las escuelas públicas bahienses: a las 13 huelgas lanzadas por el Suteba, se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de CTERA.
Los organizadores indicaron que extenderán constancia gremial por la participación.