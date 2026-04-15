Sin clases: el Suteba bahiense convocó a una jornada de protesta para este viernes

La filial local del gremio docente Suteba convocó a una jornada de protesta para este viernes a las 9.30 en Plaza Rivadavia, por lo que numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán una vez más su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.

"Con independencia de todos los gobiernos, Universidades y Escuelas Provinciales nos movilizamos en UNIDAD en defensa de la Educación Pública, contra la motosierra nacional y el ajuste educativo en la provincia", anunció el sindicato en sus redes sociales.

"Por la reapertura inmediata de paritarias y aumento de salarios equiparados a la canasta familiar. Basta de sobrecarga laboral y precarización pedagógica. No al Régimen Académico en Secundaria. En las escuelas y universidades no sobra nadie, ningún cierre de cursos y cobertura de todos los cargos en los distintos niveles y modalidades. Más plata para la educación pública. La deuda es con el pueblo", completó.

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Se trata de la quinta interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el gremio encabezado por Analía Lusarreta realizó medidas de fuerza los días 2, 3, 9 y 10 de marzo, cuando se llevaron adelante asambleas y movilizaciones en reclamo por las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA.

En 2025 se registraron 17 paros en las escuelas públicas bahienses: a las 13 huelgas lanzadas por el Suteba, se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de CTERA.

Los organizadores indicaron que extenderán constancia gremial por la participación.