Las fotos de la semana en el Instagram de La Nueva.

La foto de la semana en La Nueva. es de Luis Fernando De Leo con el usuario @lfdeleo en Instagram. ¡Felicidades!

Los tres usuarios destacados por compartir sus mejores fotos con la etiqueta #ConcursoLaNueva son: Papalotee_Photo @papalotee_photo, Daniel Remondegui @daniel.remondegui y Monica Huss @fotoartemh.

Participar es muy fácil, solo tenés que etiquetar tus fotos con el hashtag #ConcursoLaNueva en la descripción de la publicación. Cada semana seleccionamos una foto ganadora y destacamos a tres usuarios. Las fotos elegidas son publicadas en la edición impresa de La Nueva. del día domingo.