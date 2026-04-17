Daniel Kiper sobre el presunto abuso sexual en River: “Es un tema preocupante”

El ex candidato a presidente de River Daniel Kiper señaló que la denuncia por un presunto abuso sexual en el club de Núñez “es un tema preocupante”, a la vez que indicó que debe tratarse “con cuidado” y manifestó que le confirmaron desde la entidad que “el protocolo fue activado”.

“Es un tema preocupante que tenemos que tratar con cuidado”, expresó en diálogo con Splendid AM990 a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas e indicó: “River es un club ejemplar en esta materia, tenemos un protocolo para este tipo de situaciones”.

“Este protocolo es para dar una respuesta a eventuales casos como este. Me confirmaron que el protocolo fue activado. Es lamentable que haya denuncias, pero lo que determina al club es su capacidad de respuesta”, dijo.

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“Cuando me enteré del tema llame al secretario de club y lo aconsejé. Él me respondió que ya se tomaron medidas preventivas”, expresó Kiper, tras lo cual dijo: “Nosotros somos de la generación que promovemos el cambio respecto a temas de género”.

La denuncia fue radicada el miércoles 8 de abril en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45, y en la misma una empleada de la institución acusa al jefe de seguridad del club por abuso. (NA).