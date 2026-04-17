Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Confirman ejercicios militares con tropas de Estados Unidos: Puerto Belgrano, uno de los escenarios

Las operaciones incluirán despliegues terrestres, aéreos y marítimos en el marco de los ejercicios "Daga Atlántica" y "PASSEX".

Foto: archivo La Nueva.

El Gobierno nacional autorizó el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio argentino para participar de los ejercicios "Daga Atlántica" y "PASSEX", según se oficializó este viernes en el Boletín Oficial mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete.

Las maniobras tienen como objetivo fortalecer la interoperabilidad entre ambas fuerzas y se desarrollarán en distintos puntos del país, con especial participación de la Base Naval Puerto Belgrano.

Noticias Relacionadas

El ejercicio "Daga Atlántica" se llevará a cabo entre el 21 de abril y el 12 de junio e incluirá operaciones terrestres, aéreas y marítimas. Las actividades estarán distribuidas en tres ubicaciones principales: la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno, en la provincia de Buenos Aires.

Dentro de ese esquema, Puerto Belgrano será uno de los puntos operativos centrales debido a su capacidad logística y a su rol como principal base naval del país.

En paralelo, entre el 26 y el 30 de abril, se desarrollará el ejercicio naval "PASSEX" dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. Participarán unidades de la Armada de Estados Unidos, entre ellas el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, junto con medios de la Armada Argentina.

Estas actividades estarán orientadas al adiestramiento conjunto y al fortalecimiento de tareas de vigilancia y control marítimo.

Reprogramación por el contexto internacional

La realización de estos ejercicios responde a una reprogramación de actividades prevista inicialmente para comienzos de mes. La modificación se debió a la necesidad de reasignar recursos ante la escalada de tensiones en Medio Oriente. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
El país.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE