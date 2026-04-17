Confirman ejercicios militares con tropas de Estados Unidos: Puerto Belgrano, uno de los escenarios

El Gobierno nacional autorizó el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio argentino para participar de los ejercicios "Daga Atlántica" y "PASSEX", según se oficializó este viernes en el Boletín Oficial mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete.

Las maniobras tienen como objetivo fortalecer la interoperabilidad entre ambas fuerzas y se desarrollarán en distintos puntos del país, con especial participación de la Base Naval Puerto Belgrano.

El ejercicio "Daga Atlántica" se llevará a cabo entre el 21 de abril y el 12 de junio e incluirá operaciones terrestres, aéreas y marítimas. Las actividades estarán distribuidas en tres ubicaciones principales: la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno, en la provincia de Buenos Aires.

Dentro de ese esquema, Puerto Belgrano será uno de los puntos operativos centrales debido a su capacidad logística y a su rol como principal base naval del país.

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En paralelo, entre el 26 y el 30 de abril, se desarrollará el ejercicio naval "PASSEX" dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. Participarán unidades de la Armada de Estados Unidos, entre ellas el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, junto con medios de la Armada Argentina.

Estas actividades estarán orientadas al adiestramiento conjunto y al fortalecimiento de tareas de vigilancia y control marítimo.

Reprogramación por el contexto internacional

La realización de estos ejercicios responde a una reprogramación de actividades prevista inicialmente para comienzos de mes. La modificación se debió a la necesidad de reasignar recursos ante la escalada de tensiones en Medio Oriente. (NA)