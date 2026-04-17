Un invicto, dos escoltas y uno que salió de perdedor en la LBB Plata

Altense volvió a ser más que su rival de turno.Catalán rodeado por Jaimes, Pordomingo, Zanabria y Ortega. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ratificando la paridad en la mayoría de los equipos que cruzaban esta noche, cuatro de los seis partidos salieron sumamente parejos y cuyos resultados le permitió a Altense conservar el invicto, tras vencer a El Nacional, de visitante, por 73 a 70.

Mateo Cruglak encara a Nahuel Zanabria.

Fue por la quinta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

En duelo de escoltas, San Lorenzo se trajo la victoria de Punta Alta, al vencer a Ateneo, 68 a 63.

9 de Julio, por su parte, necesitó de un suplementario para llevarse el triunfo de cancha de Velocidad, 80 a 74 (72-72).

En el otro encuentro que se definió sobre el final, Espora celebró su primera victoria, derrotando como visitante a La Falda, por 72 a 65.

Ulses Montes toma distancia y arma el tiro ante Santiago Boyé.

Sportivo Bahiense, por su parte, superó en su escenario a Argentino, por 88 a 67.

En tanto, Comercial sigue firme, luego de vencer a Bahía Basket (el único que no pudo ganar hasta el momento), 73 a 54.

El Nacional 70, Altense 73

Altense logró una dura victoria ante un recuperado El Nacional, 73 a 70, cuya diferencia en el marcador no condice con la posición que ocupa cada uno en la tabla.

El verde recién lo definió a falta de 5 segundos, con 1-2 en libres de Juan Manuel Bicondoa.

El más destacado resultó Daniel Agalupe, con 19 puntos, mientras que Nahuel Zanabria aportó 11 unidades y 7 rebotes.

El Nacional (70): F. Dulsan (6), R. Arce (7), I. Errazu (18), A. Catalán (10), M. Cruglak (14), fi; O. Rayes, A. Ferreyra, S. Marzialetti (9) y E. Walter (6). DT: Juan Cruz Santini.

Altense (73): M. Ortega (9), E. Pordomingo (3), L. Jaimes (10), B. Baier (6), N. Zanabria (11), fi; J.M. Bicondoa (4), A. Lera (6), D. Agalupe (19), M. Simoncini (2), J. Gómez (1) y G. Simoncini (2). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: El Nacional, 18-23; 37-39 y 51-57.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Mauro Guallan y Francisco Irrazábal.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Ateneo 63, San Lorenzo 68

En un partido que se puso caliente cuando Ateneo levantó la desventaja de 20 puntos, inclusive con el ingreso a la cancha de algún simpatizante visitante para reclamar a la mesa, San Lorenzo terminó logrando la victoria, por 68 a 63.

En el naranja, Joaquín Coria, que salió por faltas, aportó 11 unidades, 10 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos, mientras que Matías Martínez sumó 15 puntos, con 4-9 en triples.

En el celeste, Guillermo Mallemaci fue el máximo goleador, con 14, más 8 rebotes, en tanto que Daniel Escurra bajó 14 recobres y convirtió 11 unidades.

Ateneo (63): M. Leiva (9), F. Percello (2), B. Sacomani (3), G. Mallemaci (14), D. Ezcurra (11), fi; N. Bejarano (10), T. Gómez Lepez (3), M. Casco, J. Margiotta (3) y Domenichetti (8). DT: Alexis Amarfil.

San Lorenzo (68): R. Aguirre (4), L. Fernetich (9), J.I. De Pástena (4), F. Mariezcurrena (13), J. Coria (11), fi; M. Martínez (15), N. Herbik, J.P. Fuentes (7), J.N. Diez (5) y S. Seewald. DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: Ateneo, 16-23; 25-39 y 40-54.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Sportivo 88, Argentino 67

Sportivo mantuvo la diferencia y terminó imponiéndose cómodamente frente a Argentino, 88 a 67.

Dominó Manuel Ayala, con 19 puntos, incluyendo 6-7 en dobles y 7-12 en libres.

En tanto, se repartieron protagonismo Agustín Amore, Mateo Boccatonda, Santiago Sosa y Ulises Montes.

Sportivo (88): M. Boccatonda (11), G. Martínez (5), U. Montes (12), A. Amore (11), M. Ayala (19), fi; J. Tuero (7), S. Sosa (12), L. Spinaci (9), F. Arizcuren, T. Boubeé (2) y V. Gallardón. DT: Miguel Loffredo.

Argentino (67): F. Durando (6), J.P. Paronetto (9), G. Parrotta (5), B. Ugolini (2), M. Montanaro, fi; S. Boyé (3), F. Malmesi (6), N. Antonelli (2), J.C. Reschini (2), A. Puentes (15), S. Suanez (8) y J. Gonzalía (9). DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Sportivo, 17-26; 44-32 y 61-49.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Sam Inglera.⁩

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Velocidad 74, 9 de Julio 80

Después de un comienzo altamente favorable (28-14, con 5-10 en triples, 2-2 Icasto y 2-4 Ferrari), Velocidad sufrió un parcial de 23-8 por parte de 9 de Julio, que emparejo el trámite y así llegaron al final del tiempo regular en 72, siendo superior la visita en el suplementario: 80-74.

Velocidad (74): S. Dutari (6), S. Ferrari (15), V. Périga (10), B. Aceituno (11), A. Icasto (16), fi; B. Mandolesi (13), A. Calderone, G. Berdini (1), P. Pollio, J. Barco (2) y S. Albizúa. DT: Alan Rava.

9 de Julio (80): R. Blanco (7), L. Lucchetti (11), M. Costa (24), L. Vecchi (5), L. D'Amaro (4), fi; S. Villegas (22), A. Osinaga, F. Flores (7), B. Tordini y E. Pratdessus. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Velocidad, 28-14; 38-37 y 56-55.

Tiempo regular: 72-72.

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco⁩ y Fabrizio Rey.⁩

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Comercial 73, Bahía Basket 54

Comercial (73): G. Barcala (11), J.C. Iturbide (12), L. Orellano (8), F. Cardone (13), M. Álvarez (2), fi; R. Lorenzo (4), F. Lambrecht (14), F. Asensi, S. Bussetti (7), L. Hermosilla (2) y J. Hassanie. DT: Gustavo Candia.

Bahía Basket (54): F. Salce (5), S. Russi, E. Kloster (3), M. Morando (6), B. Gigliotti (7), fi; A. Durand (10), S. Ponzoni (12), E. Jaime (3), J.C. Mambretti (7), J.M. Vázquez, N. Costa (1) y B. Figueré. DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: Comercial, 18-4; 29-24 y 48-37.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Lucas Andrés⁩ y Leonardo Bressan.⁩

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

La Falda 65, Espora 72

La Falda (65): P. Amigo, G. Fernández Vita (4), I. Piriz (7), V. Kleja (8), I. Frisón (8), fi; B. Minucci (29), M. Cuchetti (1) y F. Riccio (8). DT: Juan Miguel Vigna.

Espora (72): A. Miguez (10), M. Achor (8), N. Cornago (9), L. Ruiz (24), T. Galant (16), fi; M. Pascual, M. Veliz, J.M. Coronel (1) y J.I. Schiebelbein (4). DT: Juan Gilberto Soldini.

Cuartos: La Falda, 15-23; 32-35 y 50-57.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Alexia González.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

La próxima

El próximo viernes jugarán Altense-Sportivo, San Lorenzo-Comercial, Argentino-Ateneo, Bahía Basket-Velocidad, Espora-El Nacional y 9 de Julio-La Falda.

Posiciones

1º) Altense, 10 puntos (5-0)

2º) San Lorenzo, 9 (4-1)

2º) Comercial, 9 (4-1)

4º) Ateneo, 8 (3-2)

4º) 9 de Julio, 8 (3-2)

4º) Velocidad, 8 (3-2)

4º) Sportivo, 8 (3-2)

8º) Argentino, 7 (2-3)

9º) Espora, 6 (1-4)

9º) La Falda, 6 (1-4)

9º) El Nacional, 6 (1-4)

12º) Bahía Basket, 5 (0-5)