Por el alerta naranja, el Municipio suspendió todas las actividades para este domingo

Desde el Municipio de Coronel Rosales se indicó que, debido al alerta naranja por vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, mañana domingo se suspenden las actividades en todo el distrito.

Según lo informado por el área de Emergencias Meteorológicas, se prevé el ingreso de un ciclón extratropical a partir de las 6, con vientos sostenidos de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, se expresó mediante un comunicado del área de Prensa comunal.

También se mencionó que el periodo de mayor intensidad se estima entre las 11 y las 15, con un pico alrededor de las 14, mientras que hacia las 18, las condiciones comenzarían a mejorar de forma paulatina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, no se descarta la presencia de precipitaciones y ocasional caída de granizo pequeño, con acumulados que no superarían los 30 milímetros.

La medida tiene como objetivo preservar la seguridad de la comunidad ante las condiciones climáticas previstas, se aclaró.

En este marco, se solicitó a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar circular innecesariamente durante el periodo de mayor intensidad del fenómeno.