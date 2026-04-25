Por las cámaras, identifican a la sospechosa de robar dentro de una camioneta estacionada

La Policía de Punta Alta detuvo en las últimas horas a una mujer acusada de robar elementos del interior de una camioneta estacionada en la vía pública.

El hurto ocurrió ayer a la tarde, en José Ingenieros al 1.300 del barrio Ciudad Atlántida, cuando un conductor de 44 años dejó su Nissan Frontier estacionada en marcha y al regresar constató que le faltaba una mochila con diversas pertenencias.

Según informaron desde la Comisaría local, tras el análisis de cámaras de seguridad se logró establecer la identidad de la sospechosa, quien cerca de la noche fue aprehendida por efectivos del Destacamento Sur, en una vivienda de Jesús María al 1.000, en el mismo barrio.

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Fue identificada como Candela Castaño, de 26 años, quien quedó acusada de hurto, a disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, que interviene en la causa.

Agregaron que en su poder tenía prendas de vestir, una cartuchera, un frasco de pastillas, un cable USB, documentación y un sello pertenecientes al dueño de la camioneta. Además, incautaron la ropa con la que habría sido divisada en las cámaras de seguridad durante el hurto.