Arrestaron a un hombre que amenazó a su pareja con un destornillador

Un hombre fue aprehendido esta madrugada en Punta Alta acusado de agredir y amenazar a su pareja, informaron fuentes oficiales.

El incidente se produjo alrededor de la 1, cuando los efectivos de la dependencia rosaleña concurrieron a un domicilio ubicado en calle 7 de Marzo al 600.

En el lugar arrestaron a un sujeto de 37 años de edad acusado de atacar a su pareja de 29 y propinarle un golpe de puño en el rostro.

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En las mismas circunstancias, según se indicó, el acusado tomó un destornillador y lo utilizó para amenazar a la mujer.

Los voceros mencionaron que la mujer denunció el hecho y se dispusieron medidas cautelares de protección.

El imputado fue trasladado a la dependencia policial y puesto inicialmente a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Hurto de elementos

Una mujer fue arrestada ayer por la policía puntaltense imputada de sustraer objetos del interior de un vehículo.

Se trata de Candela Itatí Castaño, de 26 años de edad, quien fue identificada mediante las cámaras de seguridad municipales.

El hurto se produjo en José Ingenieros al 1.300, donde habría tomado del interior de una camioneta Nissan Frontier una mochila con pertenencias.

Algunas horas después la mujer fue interceptada en Jesús María al 1.000, secuestrando una serie de objetos en su poder.

Los voceros describieron el hallazgo de prendas de vestir, un frasco con pastillas, una cable USB, documentación y un sello perteneciente al damnificado, entre otras cosas.

Por el caso se le dio intervención a la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.