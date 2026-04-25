Reconocimientos para dos mujeres rosaleñas en solidaridad y cultura

Por Natalia Miguel

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales declaró como "Vecina Destacada" a Teresa Goitia por su trayectoria y gran labor humanitaria y solidaria para el distrito, como fundadora del grupo de apoyo y acompañamiento en la caída del pelo, denominado “Metamorfosis”.

La agrupación está dedicada a la confección de prótesis capilares, comúnmente conocidas como pelucas, con cabello natural, tejidas a mano y en muchos casos a pedido por pacientes oncológicos que padecen las consecuencias de dichos tratamientos y de otras patologías.

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Es una organización sin fines de lucro y, por lo tanto, todas sus integrantes, incluso su fundadora, son voluntarias comprometidas por la causa y muchas veces se encuentran afrontando los gastos que conllevan las tareas de confección.

En agosto de este año cumplieron 10 años de continua formación y capacitación para poder abordar esta importante labor social, que afecta indiscriminadamente a personas de todas las edades.

Es importante destacar la función psicológica y el acompañamiento que brindan para afrontar los cambios físicos que implican la pérdida de cabello ya que causan trastornos como ansiedad, depresión, vergüenza, tristeza, frustración, baja autoestima y pérdida de la identidad.

Actualmente, y durante todos estos años, sigue liderando el grupo, capacitando gratuitamente en técnicas de tejido a colaboradoras voluntarias comprometidas con la función social que vienen desarrollando.

Luego de sus inicios, llevaron a cabo sus tareas en las dependencias de la sociedad de fomento de Ciudad Atlantida. Durante la pandemia Teresa siguió trabajando en las prótesis desde su hogar hasta el 2021, que le cedieron en comodato dos oficinas del primer piso del “ex Sanatorio Punta Alta”, donde se reciben las donaciones de cabello y hacen entregas de pelucas todos los martes, de 15.30 a 17.30.

En varias oportunidades, se ha llevado y siguen llevándose a cabo campañas de concientización e incentivación sobre la importancia que conlleva la donación del cabello, junto a instituciones educativas a fines como LALCEC Punta Alta.

Dentro del grupo de ayuda se encuentra una gran cantidad de peluqueros agrupados bajo el lema “Peluqueras en acción” ya que prestan sus servicios en el corte especial de cabello, de no menos de 20 centímetros, para ser utilizado en la confección y no desperdiciar o descartar cabellos en el proceso de escardar, cocer o tejer las pelucas.

Cultura

En tanto fue destacada como “Personalidad Destaca del Partido de Coronel Rosales”, Brenda Cristina Gomes conocida como “Ziva” por su trayectoria artística y cultural como freestyler rosaleña, su valorable aporte a la cultura del distrito y su destacada representación a nivel regional y nacional.

El freestyle es una expresión artística y cultural que combina la improvisación verbal con el ritmo del rap, donde los intérpretes crean rimas espontáneas que reflejan ideas, emociones y problemáticas sociales, constituyéndose en una forma de comunicación popular y contemporánea que promueve la creatividad, el pensamiento crítico y la participación juvenil.

La artista rosaleña, nacida y residente en el distrito, ha desarrollado una destacada trayectoria en la disciplina desde 2014 en Punta Alta.

"Ziva" recientemente fue entrevistada en un canal de Youtube denominado “El Bunker de Doble T” donde hizo un repaso de la trayectoria y el camino recorrido no solo a nivel local, sino también en otras provincias y localidades, pudiendo plasmar en este proyecto, varios fragmentos que resumen el valor de la participación femenina, el compromiso de los jóvenes y el acompañamiento del Estado en las trayectorias artísticas de las juventudes.

En 2015 marcó un precedente histórico en la cultura local al convertirse en la primera mujer inscripta y competidora de freestyle del distrito, y si bien en la actualidad existen más mujeres que ocupan estos espacios, es indudable que "Ziva" fue pionera en su momento, dado que contribuye a romper las barreras culturales y elevar los estándares a los que las mujeres pueden aspirar.

En este sentido, la artista asegura que “No quiere meter miedo a las otras chicas, con que es un ambiente machista, sinceramente. Hoy en día está más deconstruido, pero sigue faltando. Aún así, me hace muy bien presenciar que hay más chicas y haber dado un buen paso para que sepan que no están solas, eso no se compensa ni se paga con nada”.

Por su talento y dedicación, alcanzó reconocimientos, tales como el campeonato en la liga local BSP, el cupo regional femenino de Puro Freestyle en Bahía Blanca y triunfos en Necochea, además de integrar el podio en competencias realizadas en Tres Arroyos y Viedma, constituyéndose como una artista reconocida.

Su labor artística trascendió los límites del distrito.

Participó en eventos y festivales en distintas localidades del país, entre ellas Tres Arroyos, General Roca, Coronel Dorrego, Tandil, Azul, Miramar, Mar del Plata, Trenque Lauquen, General Pico, Villa Regina, Cipolletti, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Puerto Madryn y Neuquén.

En la actualidad, se desempeña como “battlecat”, competidora de batallas escritas; debutó en la reconocida competencia “Bars Argentina” en la Ciudad de Buenos Aires, donde representa con orgullo al distrito de Coronel Rosales en escenarios de alcance nacional.