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Punta Alta.

Lo acusan de golpear a su pareja y amenazarla con un destornillador

Detenido en una casa del barrio Norte.

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a la madrugada a un hombre acusado de agredir a su pareja y amenazarla con un destornillador.

Fue identificado como Oscar Cosnard (37), a quien detuvieron ayer a la 1 de mañana, en una casa de 7 de Marzo al 600 (barrio Norte), por los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y amenazas, a disposición de la Fiscalía N° 15.

De acuerdo con información oficial, Cosnar le provocó lesiones en el rostro a su pareja de 29 años y luego la amenazó con un destornillador, considerado un elemento punzocortante.

Agregaron que la mujer instó la acción penal y se dispusieron medidas cautelares de protección.
 

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