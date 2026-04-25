Lo acusan de golpear a su pareja y amenazarla con un destornillador

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a la madrugada a un hombre acusado de agredir a su pareja y amenazarla con un destornillador.

Fue identificado como Oscar Cosnard (37), a quien detuvieron ayer a la 1 de mañana, en una casa de 7 de Marzo al 600 (barrio Norte), por los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y amenazas, a disposición de la Fiscalía N° 15.

De acuerdo con información oficial, Cosnar le provocó lesiones en el rostro a su pareja de 29 años y luego la amenazó con un destornillador, considerado un elemento punzocortante.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Agregaron que la mujer instó la acción penal y se dispusieron medidas cautelares de protección.

