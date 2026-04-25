Punta Alta: detuvieron a un sujeto por el asalto a un remisero

Un sujeto con antecedentes fue arrestado hoy acusado de asaltar a un remisero en Punta Alta, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que todo comenzó aproximadamente a las 6, cuando el sospechoso abordó el auto de alquiler en Bernardo de Irigoyen al 1.100 y tras circular por la zona céntrica subieron también al rodado dos mujeres que posteriormente descendieron en distintos lugares.

Luego, al arribar al sector de Rodríguez Peña y Rivadavia, el pasajero exhibió un arma y le apuntó al rostro al chofer, quien descendió de la unidad y escapó.

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Poco después el rodado Fiat Siena de la víctima fue hallado en el sitio y se detectó el faltante de 15 mil pesos y otros elementos.

A partir de testimonios y tareas investigativas la policía detuvo en la zona donde había comenzado el viaje a Simón Casco, de 35 años de edad.

Mencionaron que en su poder se incautó una mochila que contenía documentación perteneciente al damnificado.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de robo agravado.