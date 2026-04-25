Participó de una pelea y estaba armado con un cuchillo

Un joven fue arrestado hoy por la policía luego de protagonizar una pelea con otras personas y que se descubriera que estaba armado con un cuchillo, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el episodio se desencadenó alrededor de las 7:30, en la zona de avenida Alem al 1.000, donde efectivos de la Policía Local concurrieron tras un aviso de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Mencionaron que en el sitio identificaron a Brian Mendieta, de 20 años de edad, quien "habría participado minutos antes en una pelea con varios individuos".

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Detallaron que al advertir la presencia de los uniformados el imputado "descartó un cuchillo de caza de grandes dimensiones" que fue secuestrado en el lugar.

El sujeto fue imputado por la portación del arma blanca y derivado a la comisaría Segunda.

Persecución y secuestro

Un sujeto que circulaba en una motocicleta que presentaba irregularidades fue interceptado tras escapar de un control policial.

Desde la Policía Local señalaron que el hecho se produjo poco después de las 3, en el interior del Parque de Mayo, cuando los efectivos advirtieron la presencia del individuo y pretendieron identificarlo.

Las fuentes explicaron que el acusado se dio a la fuga y comenzó una persecución que finalizó en República Siria al 1.400, cuando finalmente Facundo Echeverría (26) fue aprehendido y reducido.

Describieron que la moto Yamaha Crypton en la que se movilizaba presentaba la numeración del motor suprimida, por lo que se produjo el secuestro de la unidad.

El hombre fue imputado de los delitos de desobediencia e infracción al artículo 289, inciso 3°, del Código Penal.