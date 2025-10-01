El acusado de atacar a un inspector cayó por amenazas, en un auto robado en Mar del Plata

La Policía de Punta Alta informó que anoche detuvo a un hombre acusado de realizar amenazas con un arma de fuego en la calle y de conducir un auto robado en Mar del Plata.

Se trata de Simón Casco, de 34 años, quien en julio pasado había sido aprehendido por atacar a un inspector de Tránsito en la plaza del centro.

La nueva detención de Casco, que circulaba en un Peugeot 208 junto a un cómplice que logró escapar, se concretó alrededor de las 20:40, tras un operativo cerrojo de la Policía, en Estrada e Irigoyen.

Fuentes oficiales indicaron que Casco y su acompañante habían amenazado con un arma de fuego a transeúntes en Irigoyen al 1.200. Vecinos dieron aviso y se montó el operativo que permitió interceptar el vehículo.

Los efectivos no hallaron el arma utilizada en las amenazas. El cómplice huyó a pie y sigue sin estar identificado.

Al verificar la numeración del auto, patente AG4760H, los investigadores confirmaron que tenía pedido de secuestro activo por robo en Mar del Plata, desde el 1º de marzo. El rodado quedó incautado.

En la causa interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

