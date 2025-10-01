Tres propuestas sonoras en concierto

El sábado próximo subirán a escena tres propuestas sonoras en la sala La Macanuda (Moreno 223), a partir de las 21 horas.

En la apertura estará el Búho Briglia, presentando canciones de su autoría con su guitarra y voz. Luego será el turno de Pablo Martín, con composiciones de su autoría también interpretadas con guitarra y voz, además de handpan.

Más tarde tocará la banda Sol Júpiter, integrada por Marcelo Enrique (violín), Hugo Francisquelo (bajo) y Búho Briglia (batería), quienes interpretarán música instrumental del siglo 21.

Las entradas anticipadas se consiguen a 8.000 pesos al 291-4312371.