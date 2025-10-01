Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

12.8°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

12.8°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

12.8°
Aplausos.

Tres propuestas sonoras en concierto

Dos solistas y una banda instrumental tocarán en la sala de Moreno 223.

Briglia, Enrique y Francisquelo integran Sol Júpiter.

El sábado próximo subirán a escena tres propuestas sonoras en la sala La Macanuda (Moreno 223), a partir de las 21 horas.

En la apertura estará el Búho Briglia, presentando canciones de su autoría con su guitarra y voz. Luego será el turno de Pablo Martín, con composiciones de su autoría también interpretadas con guitarra y voz, además de handpan.

Más tarde tocará la banda Sol Júpiter, integrada por Marcelo Enrique (violín), Hugo Francisquelo (bajo) y Búho Briglia (batería), quienes interpretarán música instrumental del siglo 21.

Las entradas anticipadas se consiguen a 8.000 pesos al 291-4312371.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
Sociedad.
Economía y finanzas.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE