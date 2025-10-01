El increíble récord que consiguió Lautaro en Champions, en un partido muy especial para la historia de Inter

Lautaro Martínez marcó ayer dos goles en la victoria de Inter ante Slavia Praga, por la segunda fecha de la primera fase de la Champions League.

Los tantos del bahiense, que abrió y cerró el triunfo por 3 a 0, le permitió escribir otro capítulo histórico en el club italiano y en un momento muy especial para la institución.

Con sus goles de ayer, el Toro se convirtió en el primer jugador en la historia del elenco milanés en hacer al menos un gol en la máxima competición europea en siete ediciones diferentes.

Además igualó una marca que, ahora, comparte con Kylian Mbappé y Erling Haaland, siendo los únicos que anotar en las últimas siete temporada de Champions.

El jugador surgido en Liniers ya anotó 23 veces en Champions, marcando por primera vez en la edición 2019, cuando anotó -ni más ni menos- que en el Camp Nou ante Barcelona, en la derrota por 2 a 1.

El bahiense es también el máximo artillero en la historia del club en esta competencia y está a sólo a un gol del récord de Gonzalo Higuaín y Ángel Di María, entre los máximos goleadores argentinos en Champions.

Mientras que está a tres goles de meterse en el top 3 de argentinos, que lidera Lionel Messi (129 goles), seguido por Sergio Agüero (41) y Hernán Crespo (25).

Por temporada, los festejos del Toro se reparten de la siguientes manera:

-Temporada 2019/20: 5 goles.

-Temporada 2020/21: 1 gol.

-Temporada 2021/22: 1 gol.

-Temporada 2022/23: 3 goles.

-Temporada 2023/24: 2 goles.

-Temporada 2024/25: 9 goles.

-Temporada 2025/26: 2 goles (en curso).

Histórico

El primer gol de Lautaro ayer fue especial porque se trató del primero oficial de Inter siendo oficialmente propietario del Giusseppe Meazza, junto con Milan.

Es que los máximos equipos de la ciudad son oficialmente los nuevos dueños del estadio San Siro tras abonar 197 millones de euros y recibir la aprobación del Ayuntamiento de la ciudad, que validó la operación con 24 votos a favor y 20 en contra.

La decisión se tomó en la madrugada del martes en Italia, después de una sesión que se extendió durante 12 horas.

El San Siro cumplirá 100 años en 2026 y hasta ahora pertenecía al municipio de Milán. En marzo, Inter y Milan habían presentado una oferta conjunta que incluyó un plan de modernización del estadio y la remodelación de los alrededores con espacios verdes.

Con el acuerdo aprobado, ambos clubes disponen de plazo hasta el 10 de noviembre para completar el proceso de compra.