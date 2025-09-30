Corte y cambio de sentidos de calles por distintos trabajos en la ciudad
Las obras se llevarán a cabo el miércoles, en distintos puntos de Bahía Blanca.
Debido a la realización de distintas obras en diferentes puntos de la ciudad, este miércoles se darán varios cortes de calle y cambios en el sentido de circulación en Bahía Blanca.
Según se indicó desde el municipio, por tareas de reencapertado, habrá un retén entre las 8 y las 16 en la intersección de Almafuerte y Blandengues, mientras que de 14 a 18 habrá otro en Almafuerte y Roca..
Asimismo, debido a trabajos de la empresa EDES, entre las 7 y las 17 habrá cortes en las siguientes esquinas: Italia y Fatone; Thompson y Chubut; Thompson y Piedrabuena, y Darregueira y EE.UU.
Debido a esta situación, también cambió el sentido de circulación de manera provisoria en Estados Unidos, desde Darregueira hasta Beruti.
Por esta razón, la línea de colectivos 512 modificó su trayecto en sentido 5 de Abril a Parque de la Ciudad: transitará por Thompson, México, Darregueira, Beruti y Piedrabuena, para retomar su recorrido habitual.