Arranca el verano: a qué hora es el solsticio en Argentina

Según el sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el verano de 2025 en la Argentina comenzará hoy domingo 21 de diciembre, precisamente a las 15:03 horas. Este instante marca el inicio formal de la estación más cálida y luminosa en todo el hemisferio sur.

Aunque el 21 de diciembre es la fecha que se asocia con el inicio de esta estación del año, se trata de una aproximación. Las fechas exactas de solsticios y equinoccios varían ligeramente cada año.

Esto se debe a la diferencia entre el año trópico (365.2422 días solares medios) y el año gregoriano (365.2425 días solares medios).

Según el SHN, organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las estaciones solo vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente, después de un ciclo de 400 años.

La jornada con la mayor cantidad de horas de luz solar en el hemisferio sur es una consecuencia directa del solsticio de verano. Esto se debe a la inclinación del eje terrestre hacia el Sol. Durante este período, la parte del planeta donde se encuentra el hemisferio sur se inclina de manera más pronunciada, recibiendo directamente los rayos solares.

Para el hemisferio sur, el solsticio de verano ocurre cuando esta región del planeta alcanza su punto más cercano al Sol, que ocurre a fines de año. Simultáneamente, el Polo Sur, próximo a Argentina, se encuentra en su posición de mayor proximidad a la estrella, lo que influye directamente en las temperaturas más elevadas.

En contraste, el hemisferio norte se sitúa en su punto más alejado del Sol, lo que marca el inicio de su invierno. Este fenómeno ocurre dos veces al año, donde se registra la máxima o mínima proximidad entre un hemisferio terrestre y el Sol. Es por ello que en diciembre inicia el verano en el hemisferio sur, mientras que en el norte se da la estación más fría del año. A la inversa, en junio arranca el invierno en el sur, mientras que en el norte se da la estación más calurosa. (Con información de La Nación)