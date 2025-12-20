¿Cuánto cuesta llenar el tanque de combustible en la Argentina?

El informe del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) analizó el costo del combustible y lo que representó cargar un tanque completo de un vehículo promedio en Argentina. Utiliza datos de distintas administraciones gubernamentales.

En Argentina, las familias que disponen de automóvil utilizan mayormente nafta súper o premium, GNC (Gas Natural Comprimido) o gasoil grado 2 o 3 como combustible para el transporte urbano. Mientras que la nafta es más común en los autos familiares, el GNC lo es en el transporte profesional (taxis, remises y plataformas de viaje); y el gasoil o diésel en los segmentos industriales (por ejemplo, en la industria agropecuaria).

El trabajo de la UADE se centró en el costo que afrontan las familias sobre el consumo de combustibles. Es decir, cuánto cuesta llenar un tanque de nafta y su evolución entre enero del 2017 y diciembre del 2025.

Los precios en términos reales se ajustan por inflación para poder comparar distintos momentos del tiempo con el mismo poder adquisitivo. Cada dato mensual se expresa en moneda de diciembre de 2025 utilizando el IPC-vivienda (que es el componente del índice que incluye combustibles).

Durante los últimos ocho años, el valor promedio, para llenar un tanque de nafta fue de $113.568.

Gestión de Milei: el valor máximo se dio al inicio de su mandato, con un valor de $204.168; el mínimo de $88.005 en mayo del 2025.

Gestión de Fernández: el valor máximo se dio sobre el final de su mandato, con un valor de $160.464; el mínimo de $101.738 en julio del 2020.

Gestión de Macri: el valor máximo se dio en enero del 2017, con un valor de $116.770; el mínimo de $92.820 en abril de 2018.

Durante la actual administración el costo, promedio para llenar un tanque de nafta, resulta de $112.974. Esto es 7,8% más accesible que durante la gestión de Alberto Fernández, que tuvo un costo promedio de $122.521. La comparación con la gestión de Mauricio Macri no es posible dada la falta de información fiable anterior al 2017.

En términos generales, el costo real de llenar un tanque de nafta se encuentra en el valor más bajo de los últimos ocho años, lo que representa una erogación de $99.407 necesaria para llenar un tanque de nafta de un vehículo promedio en Argentina.

El costo del combustible y su peso en el salario

El indicador presentado mide qué porcentaje del salario registrado promedio debe destinar un trabajador para llenar un tanque de 55 litros.

En el período 2017-2025, ese esfuerzo salarial promedió 5,44%, lo que equivale -en términos del salario actual- a $108.325; con un máximo de 7,17% ($ 142.774) en octubre de 2018 y un mínimo de 4,8% ($95.581) en octubre de 2023.

En la gestión de Milei, el esfuerzo salarial promedio fue de 5,15%, equivalente a $102.550 en términos del salario de diciembre de 2025.

Este valor es 3,4% menor que el observado en la gestión anterior, lo que indica una mejora relativa en la accesibilidad del combustible para los trabajadores.

Tanto desde el enfoque real como desde el punto de vista del esfuerzo salarial necesario, el acceso a los combustibles es mayor durante la administración actual respecto de la Fernández y se encuentra por debajo del promedio de los últimos ocho años.

“El análisis conjunto de precios reales y esfuerzo salarial muestra que la evolución del acceso al combustible no depende únicamente del precio sino también del poder adquisitivo de los ingresos. Entre 2017 y 2020 los precios reales se mantuvieron relativamente estables, pero los salarios crecieron menos, lo que encareció el acceso. En cambio, entre 2020 y 2024 ocurrió lo contrario: el aumento de los salarios moderó el impacto de los incrementos reales”, indica el informe.

Es decir que a diciembre de 2025, tanto el precio real del combustible como su peso relativo en el salario se ubican por debajo del promedio de los últimos ocho años, aunque la mejora en el precio real “se ve parcialmente compensada por la pérdida de poder adquisitivo reciente”.

El precio en las provincias

Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el precio promedio final del litro de nafta súper es igual al promedio nacional, solo seis provincias se encuentran por debajo. La diferencia entre la provincia más cara (Salta) y la más barata (Tierra del Fuego) es del 37%.

En Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, La Pampa y Neuquén, el acceso a los combustibles es mayor, en parte por menores costos operativos y en parte por menores impuestos.

Las provincias del norte y centro del país como Salta, Formosa, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Corrientes son las que mayores precios exhiben.

Las diferencias entre provincias responden a una combinación de factores:

Estructura impositiva local.

Costos operativos.

Distancia a los centros de distribución.

La Patagonia concentra los precios más bajos, seguida por el noreste, mientras que el centro y norte del país exhiben los valores más altos.

Dentro de cada provincia se observa heterogeneidad en los precios de los combustibles. El caso de la provincia de Buenos Aires:

Arroyo Dulce, Azul y Ramallo: el costo de la nafta súper excede los $1.840.

Pedro Luro, Stroeder y Villalonga: no supera los $1.400.

En cuanto a estaciones de servicio, las del sur del país son las que ofrecen los precios más accesibles, seguidas de las estaciones del noreste; mientras que la región media y norte exhiben mayores precio.

El informe de la UADE también destaca la zona de la costa atlántica, diferenciando las localidades de tránsito de las de destino.

En ese sentido, las localidades de destino (Mar del Plata, Necochea, Pinamar, etc.) exhiben un precio promedio de $1.723 comparado con $1.799 de las localidades de tránsito (Castelli, Chascomús, Dolores, etc.). Esto representa una variación de 4,4%.

Ambas regiones exhiben valores mayores a los ofrecidos en CABA, en donde el litro de nafta súper asciende a $1.653. (N/A)