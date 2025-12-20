Detuvieron a un bahiense por amenazas contra el presidente Milei

Efectivos de la Policía Federal, en el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, allanaron en las últimas horas una vivienda de nuestra ciudad y detuvieron a un hombre de 42 años acusado de realizar amenazas contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y hacia la colectividad judía.

Acerca del procedimiento, los voceros mencionaron solamente que se desarrolló en un inmueble ubicado en calle Matheu y el sujeto -no se lo identificó- está imputado del delito de intimidación pública.

Desde la fuerza indicaron en un comunicado de prensa que "la causa se inició a partir de un informe elaborado por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la PFA, el cual fue remitido al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA). En dicho documento se advertía sobre un usuario identificado como ´Walter.invade.la´, perteneciente a una reconocida red social, que realizaba publicaciones de carácter intimidatorio dirigidas tanto a la comunidad judía como al primer mandatario argentino".

Explicaron que a partir de los datos aportados, los efectivos federales llevaron adelante un análisis de la cuenta mencionada, "detectando numerosos posteos con amenazas de muerte contra integrantes de la colectividad judía y el presidente Milei".

Entre los mensajes más graves, según refirieron, el individuo manifestaba su intención de “pintar un cuadro con sangre judía como lo hizo el pintor austriaco”, en clara alusión a Adolf Hitler.

También "expresaba que había que estar preparados para la batalla contra el sionismo, ya que la guerra es inminente”, entre otras cosas.

Del mismo modo, detallaron que "el sujeto realizaba amenazas de muerte contra el presidente de la Nación". Las publicaciones eran acompañadas por imágenes del mandatario con su cabeza clavada en una estaca.

Ante la gravedad de los hechos, los investigadores pusieron la situación en conocimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del doctor Ariel Lijo, quien dispuso profundizar las tareas investigativas para lograr la identificación del involucrado.

El operativo

Con el material probatorio reunido, el Juzgado Federal de Bahía Blanca N° 1, a cargo de Walter López Da Silva, ordenó el allanamiento del domicilio, procedimiento que culminó con la detención del investigado.

"Durante la requisa se secuestró un cuchillo militar táctico, el cual habría sido utilizado por el implicado en diversos videos intimidatorios difundidos en redes sociales, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa", describieron.

Las fuentes oficiales agregaron también "que los efectivos observaron en el interior del inmueble distintos grafitis y pintadas con variantes de pentagramas de cinco puntas, cruces invertidas e inscripciones numéricas como el 666, símbolos asociados a prácticas esotéricas y a teorías conspirativas que vinculan el ocultismo, el satanismo y la religión judía".