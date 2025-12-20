Una mujer fue arrestada por herir a su expareja con un cuchillo

Una joven fue arrestada ayer por efectivos policiales acusada de herir a su expareja con un cuchillo durante una discusión, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el hecho se produjo en Brasil al 1.900, donde la mujer de 23 años fue atrapada en el interior de la vivienda de la víctima.

Según refirió el damnificado, de 36 años, se produjo una pelea y en esas circunstancias la acusada habría tomado un cuchillo de la cocina y le provocó lesiones en el brazo derecho, además de lastimaduras en el torso.

La acusada fue imputada de los delitos de lesiones agravadas y desobediencia, ya que se encuentra activa una restricción de acercamiento hacia la víctima.