Inauguraciones de 1963

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 62 años, en diciembre de 1963, abrían sus puertas varios comercios, restaurantes y establecimientos llamados a marcar toda una época en la ciudad.

Algunos han quedado en la memoria colectiva, otros no han dejado huella, muchos se van perdiendo en el tiempo. Evocarlos es en parte mantenerlos con vida.

Aquel mes de 1963 el banco Bahía Blanca dejó la sede que ocupaba desde 1943 en Alsina 89, vecino a la municipalidad, para ocupar la planta baja del flamante edificio de avenida Colón y Drago. Con ese nombre operó hasta 1969, hasta ser adquirido por el City Bank.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En San Martín 62 abrió sus puertas el restaurant Grand Grill, “el auténtico Grill que Bahía Blanca reclamaba”, con un “sensacional asador giratorio” y una carta, variada y simple: minutas, chopp, parrillada, sandwiches, fiambre casero y el tradicional copetín de diez platitos.

A pocos metros, Zelarrayán 51, abrió El caballito blanco, con un patio típico alemán, con flores y plantas de lúpula, ofreciendo parrilladas, platos típicos y chopp. Con capacidad para 300 personas era atendido por Willy Und Fritz.

En Galería Plaza, en un pequeño local frente al café La Rotonda, vecino a A& V Discos, inauguró Kosmos libros, un espacio donde se respiraba el ambiente propio de una librería y lugar de encuentro, con la amabilidad y calidez de Rita.

En Donado 25, la casona que hasta unos años antes funcionara LU2 radio Bahía Blanca, se instaló Oropé Centro, un tradicional café al paso, ideal para pasar a la salida del cine –en las dos primeras cuadras de calle Chiclana funcionaban cuatro salas--, del teatro y en todo momento, “el lugar ideal de quienes gustan un sabroso café, bebida fresca o riquísimos helados”.

Bahía del 63, el año en que Los Beatles lanzaron I Saw Her Standing There, tema que Paul sigue cantando, a sus 85 años de edad.