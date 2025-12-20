Gran Fiesta Navideña en Vista Alegre con la ONG Corazones Solidarios

Mañana, 21 de diciembre, desde las 16 horas y hasta alrededor de las 23, Vista Alegre se vestirá de fiesta con un evento navideño organizado por la Sociedad de Fomento de Vista Alegre y la ONG Corazones Solidarios. La jornada contará con espectáculos, feria de emprendedores, exposición de autos antiguos y la tradicional entrada de Papá Noel, prevista para las 20 horas.

La conducción estará a cargo de Tato Ciraudo, mientras que la Delegación Noroeste, dirigida por Fernando Herrera, colaborará con la logística, el escenario y la seguridad.

“Somos las únicas dos instituciones organizadoras y estamos muy contentos de poder ofrecer a la comunidad una tarde llena de alegría y unión”, expresó Paola Vergara, referente de Corazones Solidarios.

La casita donada por Mueblería Joy

Además, se invita a feriantes a sumarse con stands a un precio accesible, estimado en $5.000. “Necesitamos feriantes que quieran ser parte, porque la idea es que todos puedan disfrutar y también mostrar lo que hacen”, señaló Vergara quien además contó que los feriantes interesados por poner su stand podrán comunicarse al 291-5783197..

Entre las atracciones más destacadas, los fanáticos de los autos antiguos tendrán su espacio con una exposición especial. Papá Noel hará su entrada en uno de estos vehículos, acompañado por la inauguración de una casita navideña construida por Mueblería Joy, bajo la dirección de Mercedes Moreno.

“Es emocionante ver cómo los empleados de la mueblería se quedan después de hora para terminar la casita. Ellos mismos decidieron poner la mano de obra, como el año pasado hicieron con el trineo. Este año será la casita de Papá Noel y está quedando hermosa”, destacó Vergara.

La casita, una vez finalizado el evento, será donada al Jardín de Infantes N°946, ubicado en Paraná y Santa Cruz. “El lunes 22 ya vamos a llevar la casita al jardín, para que el año que viene los chicos tengan un espacio de juego. Además, vamos a sumar sillitas, mesitas y juguetes nuevos”, agregó.

El evento contará también con servicio de cantina a precios accesibles y promete ser una verdadera celebración comunitaria. “Están todos invitados a pasar una tarde linda, con muchos espectáculos y la magia de la Navidad”, concluyó Vergara.