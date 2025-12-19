MasterChef Celebrity tuvo una despedida en una gala atípica

Las cocinas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este jueves en una gala de eliminación tan exigente como emotiva, que marcó la despedida de uno de los participantes más queridos tanto por sus compañeros como por el público.

La semana en el reality culinario tuvo una dinámica atípica: el miércoles no se emitió la clásica gala de expulsión, que fue reprogramada para un día después. Así, el jueves reunió a ocho celebridades con el delantal negro, todas en riesgo de abandonar la competencia.

Andy Chango, Ian Lucas, Chachete Sierra, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Maxi López, Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez enfrentaron el desafío decisivo con el objetivo de seguir en carrera y evitar convertirse en el octavo eliminado de la edición.

Julia Calvo, la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras la presentación de los platos y una devolución ajustada del jurado, la definición quedó entre Emilia Attias y Julia Calvo. Finalmente, fue la actriz Julia Calvo quien debió despedirse del certamen, cerrando una noche cargada de tensión y emociones en la pantalla de Telefe. (NA)