Villa Mitre sumó con "el tiro libre" de Pennacchiotti y se puso 1-0 ante Olimpo en la final de Primera

Pennacchiotti y la especialidad de la noche. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre derrotó como local a Olimpo, por 86 a 82 y se adelantó 1-0 en la Súper final del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

La misma se juega al mejor de tres y continuará el domingo, en el Osvaldo Casanova. En caso de repetir el tricolor, se adjudicará el título, de lo contrario habrá tercer juego en el José Martínez el lunes 29.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El tricolor convirtió ¡32 de 34 en tiros libres!, de los cuales 18 (de 19) correspondieron a Franco Pennacchiotti (producto de 15 faltas recibidas), y quien, además, bajó 15 rebotes y anotó 8-10 en dobles, completando 34 unidades.

El inicio de la final: arriba, Bodach-Heinrich.

De movida sorprendió el aurinegro incluyendo -sorpresivamente- a Andrés Bodach como inicial -su DT no lo había confirmado en el plantel- y dejando afuera a Benjamín López.

Lo cierto es que el rubio salió a defender a Heinrich, lo contuvo cuando le jugó de espaldas y adelante aprovechó cada pelota que le llegó o pudo rescatar.

El juego de ambos equipos, por cierto, pasaba básicamente por el perímetro.

Los dos con defensas de contención, que podían cambiar permanente, acaso generó menos compromiso individual, algunas desconexiones y demasiados espacios.

Por lo tanto el juego se alejó del cesto, pudiendo tomar, en general, tiros más bien cómodos y, también, generándose espacios a cancha abierta para las penetraciones.

Para adentro va Federico Harina.

En ese contexto, Agustín Dottori y Segundo Alimenti por la visita y Federico Harina, Fausto Depaoli e Ignacio Alem por el local fueron quienes más decisiones tomaron.

Lo cierto que no se sacaban ventajas, lo cual quedó reflejado en el 23-21 del primer cuarto.

Ya con más conocimiento mutuo de la propuesta del otro, Olimpo tuvo un mejor inicio de cuarto, porque estuvo firme atrás (primero Alan González y después Bodach siguieron a Pennacchiotti), además que el resto cerró los caminos cuando hubo intención de romper y descargar.

Y Villa Mitre perdió juego, chocó y, sin tiros cómodos, tampoco la metió.

Bodach, uno de los socios de Ruesga.

Sin permitir segundos tiros y cambiando cada rebote defensivo por corridas a cancha abierta y llegando con los "grandes" Ruesga-Diel, el aurinegro impuso su ritmo. Se sintió cómodo.

Intentando detener este juego, Emiliano Menéndez pidió tiempo y al regreso del mismo, Ruesga clavó un triple, sumado a una conversión de Bodach tras una corrección, y el aurinegro sacó la máxima: 34-25, en 3m20.

La impaciencia empezaba a sentirse en el José Martínez. En ese ida y vuelta el local perdía.

Choque de frente. Diel le puso freno a Depaoli.

Con bajos porcentajes a distancia (1-9 en triples en el PT), aunque sin fallar desde la línea de libres (17-17 en el primer tiempo), el tricolor apostó a Pennacchiotti (12 puntos en el primer tiempo), a quien le fueron alternando las defensas.

De todos modos, el aurinegro tenía más juego, la sociedad Diel-Ruesga (14 puntos en el PT) funcionaba, con los dos aprovechando la posibilidad de alejar a los grandes del cesto y atacarlos.

Y en la medida que se fueron generando las grietas, Dottori (14 puntos en el PT) desniveló con rompimientos.

Enfrente, con menos juego colectivo y más recurso individual, Villa Mitre empezó a cargar con el peso del juego Harina, a quien le hicieron un seguimiento permanente y le fueron saltando en la medida que dejó atrás un defensor.

Adelante el tricolor comenzó a encontrar respuestas y cargar de faltas a los grandes. El mayor problema se le generaba atrás, por eso el aurinegro se fue al descanso largo 48-46 arriba.

Al regreso de los vestuarios, Olimpo se animó a más, cuando vio que dominaba el rebote ofensivo cuando no la metía y encontraba facilidades para atacar: 56-48 arriba la visita en tres minutos.

Agustín tuvo diferentes momentos para festejar.

La falta de gol a distancia siguió condicionando al tricolor (llevaba 1-12 en triples). Entonces fue cuando, definitivamente, apostó todo a Pennacchiotti (8 de los 12 puntos del tricolor en 6m30). Con la cuarta falta de Bodach, salió en 6m50, bajó la talla al aurinegro, aunque el tricolor no supo aprovecharlo.

Enfrente, el seguro Alimenti se convirtió en una clara vía de gol con el tiro a pie firme.

De todos modos, en el último minuto cambió rotundamente el trámite, porque llegó un triple de Depaoli (63-63), atrás se puso firme el tricolor y Alejo Blanco clavó el segundo triple (3-16 en el global). Así Villa Mitre cerró el cuarto 66-63.

Alejo Blanco busca el ángulo de pase ante Carrizo.

Era más la sensación positiva que la distancia en el marcador.

Claro que la rotación y la ventaja física en la pintura del tricolor fue marcando diferencias con el correr de los minutos. Además, Blanco metió otro triple (4-17 en el global) y en 1m40 la Villa sacó 6: 71-65.

Con más claridad, confianza y paciencia, Villa Mitre alimentó a sus internos. No obstante, enfrente Ruesga otra vez apeló a la receta de atacar a Pennacchiotti, dominando de frente en el 1x1. Después Dottori clavó un triple y, tras recuperación, Alimenti convirtió doble y falta. Otra historia. Arriba el aurinegro 78-76.

El contraste de Dottori y la incertidumbre tricolor.

Con poco más de tres minutos por delante, ya se veía un juego de pura estrategia. Villa Mitre abriendo la cancha en el 5x5 para atacar con Pennacchiotti.

Aunque no se la hizo fácil Olimpo y empezaron, por ambos lados, una sucesión de tiros fallados.

Con 1m45, Bodach salió por faltas. Y Pennacchiotti anotó 2-2 en libres: 81-78.

Bodach se fue desgastando con Pennacchiotti.

Enfrente, la pelota la agarró Ruesga y jugó 1x1, sacando falta y metió 1-2 en libres: 81-79.

Buscando ampliar la diferencia, Harina falló un triple, Alem tomó el rebote ofensivo y recibió falta (1m09) anotando 1 de 2 en libres: 82-79.

Nacho Alem se anima a atacarlo a Diel.

A esta altura, cada roce era falta y Dottori anotó 2-2 restando 56 segundos.

En el otro aro, Pennacchiotti se fue llevando hacia adentro a Alan González y le sacó la quinta, con 38 segundos por jugar. Los dos libres le dieron 3 de ventaja al local.

Olimpo, con Ruesga, otra vez fue a la línea (quinta de Amigo): 1-2 en libres y 84-82 arriba el tricolor.

Al momento de atacar, Pennacchiotti (¿quién otro sino?) recibió falta, no falló, convirtió el libre 17 y 18, sellando el 86 a 82.

La bandera cubriendo la cabecera del José Martínez.

Restaban aún 15 segundos y la noche la cerró el tricolor con una tapa de Lorca a Diel, para locura de su gente que se ilusiona con lograr el tricampeonato. Está claro que Olimpo no se la hará fácil.

El... "dale, dale, ve, dale, dale ve...".

Ahora a Villa Mitre le falta menos que a Olimpo para alcanzar el objetivo. Y el domingo volverán a verse las caras nuevamente. ¿Será por última vez...?

La síntesis:

Villa Mitre (86): F. Depaoli (9), F. Harina (14), F. Amigo (2), I. Alem (7), R. Heinrich (8), fi; F. Pennacchiotti (34), J. Jasen (2), J. Lorca (4), M. Iglesias y A. Blanco (6). DT: Emiliano Menéndez.

Olimpo (82): S. Alimenti (14), A. Dottori (22), M. Diel (10), F. Ruesga (21), A. Bodach (11), fi; A. González (2), A. Solomon, V. Carrizo (2) y L. Polak. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Villa Mitre, 23-21; 46-48 y 66-63.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Alejandro Vizcaíno y Horacio Sedán.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: Villa Mitre, 1-0.