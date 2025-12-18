Denuncian la mayor filtración de datos personales en la Argentina hacia la dark web

Ciberdelincuentes concretaron lo que especialistas califican como la mayor filtración de datos personales registrada en la Argentina. La información, expuesta en la dark web, incluye bases con datos sensibles de ciudadanos provenientes de organismos públicos, entidades bancarias y registros oficiales.

El material fue difundido en noviembre bajo el título “Una filtración de datos de Sudamerica Data expone más de 1 TB de registros argentinos”. El archivo corresponde a una empresa que comercializaba informes personales y corporativos, y que, de acuerdo con los propios delincuentes, continuó operando pese a haber sido clausurada judicialmente en 2023.

De acuerdo con la descripción publicada en el foro clandestino, la filtración de datos contiene código fuente de sitios web y aplicaciones internas, y múltiples bases con información privada de ciudadanos argentinos.

El volumen total superaría 1 terabyte, una cifra inédita para este tipo de incidentes en el país.

Entre los datos expuestos figuran supuestas bases de AFIP/ARCA con unos 60 millones de registros; información del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA), con cerca de 75 millones de entradas; y bases de ANSES de 2024 y 2025 con teléfonos, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales.

También aparecen registros de jubilados, beneficiarios de subsidios estatales, números de teléfonos celulares y millones de direcciones de correo electrónico.

El periodista especializado en tecnología Maximiliano Firtman definió el episodio como “la mayor filtración de datos personales del país” y explicó que la empresa involucrada funcionaba como una base de informes crediticios, similar a un Veraz, pero con información de origen presuntamente ilegal.

“No se trata solo de teléfonos o correos: hay datos del Banco Central, del registro automotor y de organismos fiscales y previsionales”, advirtió.

Firtman remarcó que parte de la información se encuentra actualizada hasta octubre y noviembre de este año, lo que agrava el impacto del hecho. Además, señaló que no existe un pedido de rescate, como ocurre en ataques de ransomware, sino que los datos quedaron disponibles de forma abierta en la dark web, lo que amplifica el riesgo.

“Cualquiera que tenga acceso puede descargar el material. En redes sociales ya hay personas que aseguran haber comprobado la veracidad de los datos”, alertó el especialista, quien consideró el episodio como un hecho de extrema gravedad por el volumen y la sensibilidad de la información comprometida. (con información de BAE Negocios)