Falleció Juan "Pacha" Eyheraguibel, un histórico de Sportivo Bahiense

Sportivo Bahiense está de luto, con el fallecimiento de un referente histórico como Juan "Pacha" Eyheraguibel.

Siempre vinculado a la institución de calle Alvarado, la sala de entrenadores del Eladio Santos lleva su nombre, cuando lo impusieron en el primer partido que jugó el equipo superior en la temporada 2023-24.

Permanente espectador en los partidos, colaborador y referente, con la partida de "Pacha", padre de tres mujeres (María Paula, una de ellas, la reconocida jugadora de pádel), dejó el legado a sus nietos, el tricolor pierde a uno de sus referentes.

Por esta razón, el club decretó jornada de luto.