Falleció Juan "Pacha" Eyheraguibel, un histórico de Sportivo Bahiense
Un referente de la institución de calle Alvarado.
Sportivo Bahiense está de luto, con el fallecimiento de un referente histórico como Juan "Pacha" Eyheraguibel.
Siempre vinculado a la institución de calle Alvarado, la sala de entrenadores del Eladio Santos lleva su nombre, cuando lo impusieron en el primer partido que jugó el equipo superior en la temporada 2023-24.
Permanente espectador en los partidos, colaborador y referente, con la partida de "Pacha", padre de tres mujeres (María Paula, una de ellas, la reconocida jugadora de pádel), dejó el legado a sus nietos, el tricolor pierde a uno de sus referentes.
Por esta razón, el club decretó jornada de luto.