Volcó un camión en Don Bosco y la ruta 33: el conductor dio positivo de cocaína

Un camión Scania protagonizó un vuelco esta madrugada, alrededor de la 1.30, en la Ruta Nacional 33 y Don Bosco, a pocos metros de la rotonda, y terminó dentro de una zanja paralela a la calzada. Pese a la magnitud del hecho, el conductor resultó ileso.

Por causas que no fueron determinadas hasta el momento, el vehículo de gran porte perdió el control y volcó, quedando fuera de la traza principal. No se registraron otros vehículos involucrados ni personas heridas.

Al conductor, identificado como Nahuel Navarro (30), se le practicaron los test correspondientes, arrojando resultado negativo de alcoholemia y positivo de cocaína.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia y personal policial, que ordenaron el tránsito y realizaron las actuaciones de rigor: secuestro del rodado y carnet de conducir.