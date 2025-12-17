Villa Mitre venció a Ciclista y arrancó con una sonrisa la seguidilla de partidos

Pennacchiotti recibe a Blanco con una sonrisa, tras el triplazo del pibe para cerrar el cuarto. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre venció esta noche a Ciclista Juninense por la Conferencia Sur de la Liga Argentina y arrancó de la mejor manera la seguidilla de partidos que afrontará en las próximas horas (serán 4 en 5 días combinados con el torneo local).

En un partido favorable desde el comienzo, el tricolor se impuso por 87 a 61 y cosechó su segunda victoria en fila en el certamen nacional.

Tomando las riendas desde el inicio y ante un rival errático, la Villa siempre tuvo la delantera en el partido y terminó quebrándolo definitivamente en el último cuarto cuando, con un parcial de 10 a 0, sacó 25 de luz.

Este contexto, además, le permitió en cierta forma guardar piernas y evitar un mayor desgaste mental pensando en los agitados días que tendrá por delante el equipo.

Los más destacados en el equipo bahiense fueron Emilio Giménez (5 triples) e Ignacio Alem, ambos con 15 puntos. Además hubo 11 de Julián Lorca y Franco Pennacchiotti, quienes también bajaron 7 y 6 rebotes, respectivamente.

En el equipo de Junín, que terminó con 30% en tiros de campo, Erick Mecias fue el máximo goleador, con 17 tantos.

*El desarrollo

En un inicio de juego errático y parejo, Villa Mitre comenzó lentamente a tomar las riendas del partido, aunque le costó encontrar sintonía en ofensiva.

El tricolor, ante una defensa algo pasiva, apostó su juego básicamente al tiro exterior, pero no estuvo fino para anotar.

Aunque enfrente Ciclista no encontró vías de gol, salvo el experimentado Tintorelli y todó generó un arranque de goleo bajísimo.

Promediando el parcial, la Villa ganaba 8 a 7, con 1-8 en triples y 2-3 en dobles.

No obstante, de a poco se fue despegando, básicamente porque pudo concretar las primeras bombas, y con triples de Blanco y Sahdi escapó dos veces a 8 unidades y terminó ganando el cuarto 18 a 10.

El segundo chico no cambió demasiado, porque la visita siguió mostrando serias limitaciones en ofensiva y sumó a cuentagotas. Tan es así, que terminó el cuarto con ¡16%! en tiros de campo (1-17 en triples y 5-20 en dobles).

Con ese panorama en el aro propio a Villa Mitre le alcanzó con la inercia y su larga y buena rotación para, pese a no mostrar su mejor versión en ataque, adueñarse del juego y empezar a escapar en el marcador.

Es que aprovechando distintos destellos individuales y algunas jugadas colectivas, el equipo bahiense empezó a explotar su gol en varias manos y aumentó el marcador.

Aunque llegó a tomar 14 de luz, a Villa Mitre le faltó hilvanar un par de buenas ofensivas para empezar a quebrar temprano el juego, en un contexto que lo invitaba a dar el golpe.

Así las cosas, el dueño de casa se quedó con el segundo parcial, por 17 a 14, y se fue al descanso ganando 35 a 24.

Al regreso de los vestuarios, la tónica del juego no cambió demasiado, aunque ambos mejoraron sus porcentajes, sobre todo Ciclista que hizo en un cuarto sólo tres puntos menos que en el primer tiempo.

Con Emilio Giménez encendido de tres (4-7 en el parcial) y Pennacchiotti aprovechando su giro hacia el aro en la pintura, Villa Mitre sumó y llegó a escapar a 18 (54 a 36).

No obstante, la visita se mostró mejorada en ataque y con un buen pasaje de Erick Mecias y haciendo jugar a Villa en la pintura a partir del pick and roll, encontró el goleo que necesitaba para no irse definitivamente del juego.

En contrapartida, a Villa Mitre le seguía faltando sumar un par de ofensivas para terminar de resguardar el triunfo que parecía mas encaminado desde el trámite que en el tanteador.

Así las cosas, entró al último parcial ganando por 14: 56 a 42.

Fue ahí cuando el representante bahiense encontró ese pasaje letal, para terminar de meterse la victoria en el bolsillo.

Un parcial de 10 a 0 de la mano de Lorca (5 puntos) y Sahdi (5 puntos con un triple) le permitieron al tricolor tomar 25 de luz (71 a 46) a falta de 5 minutos para el final.

A partir de ahí, los minutos finales transcurrieron sin mayores sobresaltos y con ambos rotando sus equipos.

Ah, también quedó tiempo para una canción especial de despedida para el equipo: "Qué mañana, cueste lo que cueste...".

*La agenda tricolor

En lo sucesivo, Villa Mitre afrontará tres partidos en cuatro días:

-Jueves: vs Olimpo (Juego 1, en el José Martínez, de la Súper final)

-Viernes: vs Provincial (Liga Argentina).

-Domingo: vs Olimpos (Juego 2, en el Casanova, de la Súper final).