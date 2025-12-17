Se viene la final Villa Mitre-Olimpo: ¿Piuma festejará su cumpleaños en Bahía?

Marcelo Piuma prueba esta tarde en Olimpo y mañana podría jugar. Máximo Genitti (14) lo mirará desde afuera. Foto: archivo-La Nueva.

Villa Mitre y Olimpo comenzarán a disputar mañana la Súper final del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, para consagrar al campeón de 2025.

La serie se disputará al mejor de tres, iniciando en el José Martínez y continuando en el Norberto Tomás, el próximo lunes 22.

En caso de ser necesario un tercer juego, el mismo será el lunes 29, nuevamente en el Martínez.

Olimpo venció en la final del primer tramo a Napostá (3-2), en una serie cargada de expectativa que le dio un colorido marco al Casanova y le permitió a los dos clubes tener un importante ingreso económico.

Con este resultado el aurinegro obtuvo el derecho a una final extra en caso de no repetir en el segundo tramo. Y así sucedió, tras ser eliminado por Pueyrredón (2-0) en cuartos de final.

El tricolor, por su parte, se quedó con el Nº1 de la fase regular y obtuvo el segundo tramo, superando en la final a Pacífico, 3-1.

Festeja Julián Lorca y Nacho Alem reclama falta.

Respecto de los planteles, Olimpo volverá a jugar después de 35 días y esta tarde el entrenador Juan Cruz Santini probará a Marcelo Piuma quien, si responde favorablemente, mañana volverá a calzarse la camiseta aurinegra.

El experimentado jugador estuvo en el primer tramo del torneo, terminando con escasa participación, producto del plantel largo de Olimpo y una lesión que le impedía estar en plenitud.

En caso de poder jugar y que la serie necesite tercer partido, el mismo se disputará el lunes 29, día que, curiosamente, Piuma estaría cumpliendo 42 años. ¿Llegará la serie a ese día? ¿Podrá festejar Olimpo? ¿Lo dejará Villa Mitre? Preguntas que tendrán respuesta desde mañana...

Piuma, jugando para Porteño. Lo defiende, el ex 9 de Julio, Lucio Dominici (Los Indios).

Después de jugar en Olimpo, Piuma emigró y estuvo en Porteño de Chacabuco, su ciudad, donde participó del Prefederal.

Reglamentariamente se encuentra habilitado -a pesar de haber jugado en medio del torneo en otro equipo-, porque hizo pase temporario y regresa a su club de orígen.

Otro que reaparecerá será el tirador Luciano Polak, relegado sobre el final de la primera parte, y quien se reincorporó al plantel.

Mientras que Benjamín López se sumó para este segundo tramo.

Contrariamente, Olimpo no contará en ningún partido con Alejo Marroni, quien se encuentra en Estados Unidos realizando un work and travel.

Alejo Marroni, una ausencia importante para el aurinegro.

Y el que ya no está y participó en las finales anteriores es Máximo Genitti, quien anoche disputó el último partido del año calendario con Salta Basket, en la Liga Argentina.

En cuanto a Villa Mitre, que tiene un calendario sumamente cargado tras haber decidido afrontar el torneo local con varios de los mismos jugadores que son protagonistas en la Liga Argentina, completará cinco partidos en ocho días.

El tricolor jugó el lunes ante Pacífico (local), hoy lo hace frente a Ciclista (LA), mañana jueves contra Olimpo (local), viernes frente a Provincial (LA) y lunes, nuevamente ante el aurinegro (local).

Árbitros

La tripleta arbitral para el primer juego la integran Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Horacio Sedán.

Entradas

Cada partido se disputará sin público visitante.

El valor unificado de las entradas será de $15.000 las plateas y $10.000 las populares.