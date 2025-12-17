Atacó con un cuchillo a otro automovilista tras una discusión de tránsito

Como parte de la violencia social imperante, un hombre de 71 años terminó aprehendido anoche luego de atacar con un cuchillo a un joven de 24, con el cual protagonizó, minutos antes, una discusión por motivos de tránsito.

El hecho se produjo sobre las 21.30, en la esquina de De Angelis y Panamá, en el barrio Santa Margarita y motivó la presencia de personal policial del Comando de Patrulla y la comisaría Séptima.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según explicaron fuentes policiales, tras una discusión por cuestiones de tránsito, el hombre más grande, identificado como Carlos Alberto Ochoa, "tras confrontar con la otra parte (Ivan Rodrigo Martín, de 24) se le abalanzó y, munido de una cuchilla de gran porte, le efectuó cortes a la altura del rostro, los glúteos y las manos".

Ambas personas fueron trasladadas a la seccional y recibieron asistencia, aclarándose que en el caso del joven las heridas de arma blanca fueron superficiales.

Como Ochoa se opuso al operativo policial, fue aprehendido por lesiones, desobediencia y resistencia a la autoridad, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.