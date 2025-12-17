Presupuesto 2026: "El recorte al sistema universitario supera el 40 %"

La comunidad universitaria manifestó su preocupación por el dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2026, al advertir que no introduce modificaciones respecto de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y que resulta insuficiente para atender las necesidades del sistema universitario público.

La posición fue expresada a través de un comunicado conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, organizaciones que representan a rectores, estudiantes y trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Sur (UNS).

"Es un presupuesto que tiene un recorte muy importante y nos complica muchísimo de cara a 2026", afirmó el rector de la UNS, Daniel Vega. En ese sentido, recordó que fue el propio Ejecutivo el que reconoció que "el recorte para el sistema universitario ha superado holgadamente el 40 %".

En el documento, las entidades señalaron que el dictamen aprobado en comisión mantiene sin cambios el esquema presupuestario propuesto por el Ejecutivo, el cual —advirtieron— no contempla los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades ni para atender la crítica situación salarial del sector.

Asimismo, el texto incorpora un artículo que propone derogar la Ley de Financiamiento Universitario por simple mayoría, pese a tratarse de una norma que fue aprobada con mayoría agravada y cuya aplicación se encuentra actualmente bajo análisis judicial.

Ante este escenario, las organizaciones exhortaron a los legisladores que acompañaron la sanción de dicha ley a sostener su postura. "Estamos hablando con los legisladores para que traten de mantener su posición. Pedimos que sean coherentes", sostuvo Vega en diálogo con Panorama, por LU2.

"Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual", advirtieron las entidades firmantes del documento.

Finalmente, alertaron que, de mantenerse las condiciones presupuestarias planteadas en el dictamen, las universidades públicas verán seriamente comprometida la posibilidad de desarrollar con normalidad sus actividades académicas, de investigación y de extensión durante el año 2026.

"Es una preocupación que comparte toda la ciudadanía. Estas idas y vueltas, estos volantazos que tiene nuestro país, no le hacen bien a nadie. En un momento en el que la política está siendo fuertemente cuestionada, este tipo de decisiones no ayuda", concluyó el rector.