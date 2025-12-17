La Luna, en la mira de Rusia: enviarán un explorador robótico para evaluar una base lunar

La iniciativa se inscribe en el programa Luna-Glob

Rusia identificó una zona considerada prometedora en la superficie de la Luna para la eventual construcción de una base lunar.

El sitio será analizado en profundidad por un explorador robótico, informó este martes la corporación estatal espacial Roscosmos.

El anuncio fue realizado por Denis Kutovoy, subdirector del departamento de sistemas espaciales de la agencia, quien explicó que el vehículo no tripulado operará en el área seleccionada para estudiar el suelo y evaluar su viabilidad de cara a una futura instalación permanente.

Exploración robótica y objetivos a largo plazo

Según detalló Kutovoy, Roscosmos se encuentra actualmente en una etapa experimental clave, orientada a definir los objetivos estratégicos de largo plazo vinculados a la expansión humana en el espacio.

La iniciativa se inscribe en el programa Luna-Glob, liderado por la agencia rusa, que contempla como primer paso la creación de una base lunar completamente robotizada. Este desarrollo funcionaría como antesala de futuras misiones tripuladas al satélite natural.

Desde Roscosmos destacaron que estos avances permitirán reunir información crítica sobre las condiciones de la Luna, especialmente en lo referido a la disponibilidad de recursos, la estabilidad del terreno y las posibilidades de una presencia humana sostenida. (NA)