Operativo y secuestro de una moto robada, droga y un arma

Dos aprehendidos y el secuestro de una moto robada y otros elementos, entre ellos droga y un arma de fuego, fue el resultado de un operativo llevado adelante esta madrugada por la policía, informaron fuentes oficiales.

En el procedimiento intervinieron efectivos del Comando de Patrulla y de la Policía Local, con el apoyo de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Los voceros señalaron que poco después de las 4 fueron alertados sobre la presencia de dos motos en la vía pública, una de las cuales había sido sustraída unas horas antes.

Indicaron que poco después, en una edificación ubicada en Santa Cruz y Blandengues, aprehendieron Yahir Silva (18), quien se movilizaba en un rodado Motomel Skua 150cc., sobre el que pesaba un pedido de secuestro por hurto.

También demoraron en el lugar a Diego Bertolini, quien circulaba en una Mondial RD 150cc.

En el sitio, donde también fueron halladas dos mujeres, una de ellas de 15 años, incautaron un revolver calibre 38 con 3 municiones y una vaina servida, además de algo más de 42 gramos de cocaína y 246 mil pesos.

Los sujetos fueron trasladados a la comisaría Quinta y puestos a disposición de las UFIJ N° 19, 15 y 7.