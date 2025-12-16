El argentino Enrique Shaw, un paso más cerca de la beatificación

El empresario argentino Enrique Shaw se encuentra un paso más cerca de la beatificación, luego de que el Dicasterio para la Causa de los Santos emitiera un "parecer favorable" sobre su causa, informó desde Roma el obispo castrense y vicepostulador, monseñor Santiago Olivera.

Según se indicó, la reunión del organismo vaticano —integrado por obispos y cardenales— representa “la última instancia antes de que el prefecto y el papa puedan disponer la presentación de la causa al Santo Padre”.

Desde la Santa Sede, Olivera expresó que “ahora queda esperar la decisión final” e invitó a continuar con las oraciones para que el proceso avance. En ese marco, sostuvo que Shaw “nos dio un ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad”.

Enrique Shaw nació en París el 26 de febrero de 1921 y regresó con su familia a la Argentina siendo niño. Fue empresario, marino, esposo y padre de nueve hijos, y comenzó su actividad con un fuerte enfoque en la doctrina social de la Iglesia Católica. A lo largo de su vida promovió iniciativas empresariales y sociales vinculadas a ese marco.

Shaw falleció a los 41 años, el 27 de agosto de 1962, en Buenos Aires, tras una enfermedad que no interrumpió su labor como dirigente ni su compromiso con los trabajadores y la comunidad.

Y en 2021 el papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce sus “virtudes heroicas”, paso que permitió declararlo venerable. Posteriormente, el milagro atribuido a su intercesión superó la instancia médica y obtuvo también la aprobación de la Comisión Teológica, de acuerdo con la información difundida.

La causa continúa ahora a la espera de la resolución final por parte de las autoridades del Vaticano.