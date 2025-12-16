Acusan a una madre de haberse robado $17 millones para la fiesta de egresados

Una mujer es buscada por la Policía de Misiones acusada de juntar la plata para la fiesta de egresados de su hija y sus compañeros, pero terminar estafándolos y, tanto los alumnos como los padres, se enteraron horas antes del evento, lo que generó un clima de desolación.

El caso, que se suma a otros tantos en el país, sucedió en la ciudad misionera de Eldorado cuando los jóvenes de la Escuela Provincial de Comercio Nº19 se anoticiaron que la madre encargada de pagar el salón de fiestas y todo el evento se había robado los $17 millones recaudados durante el año.

Conforme a la información aportada por el medio Misiones Online, los 35 alumnos se enteraron del hecho horas antes del evento cuando los padres, al ir al salón, constataron que la madre encargada, identificada como Romina E., no había abonado el catering, DJ, sonido, iluminación y otros proveedores, y que solo había pagado la seña del lugar.

Según informaron, la mujer admitió que la plata no estaba y que, al parecer, sufría de problemas de ludopatía. Ahora, la Policía la busca de manera intensa.

Pese al mal momento, se confirmó que los jóvenes lograron tener su fiesta de egresados luego de una reunión de urgencia con el salón, que les permitió hacer el festejo tras abonar más de $8 millones.

La hija de la acusada participó del evento, ya que sus compañeros expresaron que “merecía vivir su noche.

Ramón Mercado, abogado y padre de una de las alumnas, realizó al denuncia correspondiente. (NA)