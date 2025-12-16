Denuncian formalmente a Moccero por un polémico pedido

Un político opositor a la gestión de Ricardo Moccero denunció formalmente en las últimas horas al intendente de Coronel Suárez por la polémica que generó luego de que pidiera la separación de un policía por realizar un control de alcoholemia a la salida de una jineteada en Pueblo Santa María.

Si bien no se dio a conocer la identidad del denuncia, fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que la presentación quedó en manos del doctor Eduardo Quirós, representante de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9.

"La fiscalía tendrá que evaluar el contenido de la misma, porque la denuncia alude a 'un desacuerdo' con la ley de alcoholemia, lo cual, en principio, no configuraría delito. Se tendrá que determinar si pasó algo más, además de mostrarse en desacuerdo", comentó un investigador.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Otras fuentes consultadas consideran que la actitud de Moccero podría encuadrar en un presunto caso de abuso de autoridad.

Todo se originó a partir de las declaraciones públicas del propio jefe comunal suarense, cuando tildó de "ridícula" la decisión de la autoridad policial y avaló el enojo de varios vecinos y concurrentes al espectáculo, que habían protestado por la decisión de llevar a cabo el control de eguridad.

"Comparto la reacción de la gente irritada. Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da positivo", declaró Moccero.

En ese sentido, y luego de un encuentro con instituciones y vecinos de Santa María, confirmó que le pidió a la Provincia la remoción del teniente Martín Guevara, responsable de la seccional de Pueblo San José.

“La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante -reconoció-. Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana”.

El problema se originó a la salida de una doma llevada a cabo entre el 6 y 7 de este mes en el club El Progreso de Santa María. Fuera del predio se montó un operativo que habría sido ordenado desde la comisaría Tercera de Pueblo San José, a cargo del teniente Martín Guevara, en el cual se inspeccionó a unas 200 personas.