Un conocido villano de Disney tendrá su spin-off

Disney continúa ampliando su universo live action y ahora pone el foco en uno de sus villanos más recordados: Gastón, el antagonista de La Bella y la Bestia.

Según revelaron fuentes cercanas al estudio, la compañía avanza en el desarrollo de un spin-off cinematográfico centrado en el icónico personaje, con la intención de ofrecer una mirada completamente renovada y desligada tanto del elenco anterior como del proyecto televisivo que había sido anunciado años atrás y que finalmente fue cancelado.

El nuevo film se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, pero ya cuenta con nombres de peso detrás del proyecto. Disney eligió a Dave Callaham como guionista, un creativo con experiencia en grandes franquicias como Godzilla, Spider-Man y Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

La producción estará a cargo de Michelle Rejwan, figura clave dentro del estudio, reconocida por su trabajo en la saga Star Wars y diversas producciones de alto perfil en Lucasfilm.

El personaje de Gastón hizo su primera aparición en la versión animada de La Bella y la Bestia de 1992, donde se consolidó como un cazador arrogante, carismático y obsesionado con Bella. Su popularidad llevó a Disney a incorporarlo en la exitosa adaptación live action de 2017, donde Luke Evans lo interpretó con gran repercusión.

En esta nueva propuesta, Disney optará por un recast completo, apostando por un actor diferente para encarnar a Gastón y despegarse de la versión conocida por el público. De acuerdo a los primeros trascendidos, la historia se inclinará hacia un relato de aventura “de capa y espada”, con un enfoque más épico y una construcción distinta del personaje, que podría profundizar en sus motivaciones y orígenes.

Por el momento, no se dieron a conocer detalles concretos sobre la trama ni se confirmó quién estará a cargo de la dirección. Sin embargo, desde el estudio aseguran que las expectativas son altas y que este spin-off forma parte de la estrategia de Disney para darle un rol protagónico a sus villanos. (NA)