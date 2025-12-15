Villa Mitre remó de atrás ante el duro Pacífico y llegó a la costa: irá por el título contra Olimpo

Iglesias salta y la deja en bandeja ante la marca de Salvatori. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre terminó torciéndole el brazo al duro Pacífico y se quedó con la final del segundo tramo del torneo de Primea y jugará ante Olimpo por el título del certamen Aldo "Bebe" Storti.

Para llegar a eso, el tricolor venció esta noche al Verde por 88 a 82, ganó la llave por 3 a 1 y sigue en carrera en busca del tricampeonato.

Luego de un comienzo adverso, el equipo dirigido por Emiliano Menéndez ganó el segundo tiempo por 59 a 36 y pudo remontar una desventaja de 20 puntos.

La Villa terminó sellando la victoria luego de achicar la ventaja en la pintura, cuando encontró efectividad en los triples (llegó a errar 16 seguidos y terminó con 8 de 32) y con un cierre ajustado que le terminó siendo favorable en los detalles.

Los más destacados en el ganador fueron Franco Pennacchiotti, Federico Harina y Julián Lorca, con 20, 17 y 15 puntos, respectivamente.

Mientras que en Pacífico, el máximo anotador fue Valentín Cortés, con 20 unidades. Lo siguieron Francisco Mattioli con 14 y Genaro Pisani, Tomás Sagarzazu y Santiago Loos, todos con 11.

*El desarrollo

Los dos triples cómodos de Villa Mitre en las primeras ofensivas de la noche (Depaoli y Harina), más un par de ataques trabados de Pacífico hacían presumir que el cuarto juego era la continuidad del tercero, en el que el tricolor había ganando por 41 puntos.

Acaso, era el momento para que el Verde demuestre cómo había asimilado ese duro golpe y, encima, ahora debía mostrar firmeza tras ese arranque adverso. Aún más sabiendo que jugaba sin margen de error en la serie.

Lo cierto es que el equipo dirigido por Mauro Richotti reaccionó y lo hizo de la mejor manera, ¿cómo? Con un tremendo parcial de 12 a 0, activado con un triple frontal de Sagarzazu.

Creciendo en confianza y aprovechando a un Villa Mitre que no lograba hacerse fuerte atrás, Pacífico sumó adelante con distintas vías, a la vez que el tricolor no encontraba solidez atrás ni soluciones adelante, porque apostó al tiro exterior y no encontró buenos dividendos, ni tampoco hacía pesar su mayor talla en la pintura, ante una defensa hundida que -por el momento- no tenía que preocuparse por los triples.

Un gran primer cuarto coronado con un 50% de tiro de campo (3-7 en triples y 6-11 en dobles), le permitió al Verde crecer y mostrar su versión de aquel primer juego, más metido que su adversario y volviendo a creer que podía.

Así las cosas, tras ganar el primer parcial por 26 a 14, Pacífico siguió enfocado en el arranque del segundo cuarto y con el goleo de Sagarzazu y el aporte exterior de Mattioli (3-6 en triples en el primer tiempo) llegó a estirar la luz a 14 (33 a 19).

Villa Mitre pareció reaccionar casi sin mayor esfuerzo y apostando a defender presión toda la cancha y con atrape en juego estacionado, llegó a achicar a seis puntos, cuando ya Emiliano Menéndez había metido mano definitivamente a su larga y buena rotación.

No obstante, ese intento de reacción quedó a medio camino porque el tricolor nunca encontró efectividad en triples, errando 15 intentos seguidos después de aquellos del inicio.

Además, tampoco logró encontrar gol en la pintura, incluso con tres tiros increíbles errados por Pennacchiotti casi debajo del aro.

Enfrente, en tanto, Pacífico despertó con el primer triple de Salvatori en la noche (en tres intentos) y después aprovechó al máximo un inspiradisimo parcial de Genaro Pisani, quien a puro enjundia se ganó sus puntos en la pintura. Castigó el rebote ofensivo, incluso en desventaja de centímetros, y aprovechó algunas desatenciones defensivas de la Villa para sumar y estirar un soñado segundo cuarto: 9 puntos, sin errar tiro con 4-4 en dobles y 1-1 en la línea.

Con ese panorama, Pacífico ganó el segundo chico por 20 a 15 y se fue al descanso largo arriba por (17): 46 a 29.

Al regreso de los vestuarios la tónica se mantuvo, porque el Verde mantuvo su línea y Villa Mitre no mostró síntomas de reacción tras la charla técnica.

Así las cosas, Pacífico tomó la máxima (20) de la noche en dos oportunidades: 49-29 y 51-31.

Mientras seguía sin encontrar soluciones en ofensiva, Menéndez devolvió a la cancha y Pennacchiotti y a Lorca y ahí comenzó la levantada tricolor.

Es que el equipo entendió definitivamente que, hasta el momento, no era su noche en el tiro exterior (llegó a errar 16 consecutivos) y empezó a cargar el juego en la zona pintada.

Con sus dos torres bien cerca del aro, generó gol constantemente e incluso en varias oportunidades sumando con bonus de la línea y, de a poco, fue limando la diferencia que ya era de +, - 10 puntos.

Es que con tiros más cómodos y de mayor porcentaje, el tricolor terminó el cuarto con 8-10 en dobles y a Pacífico se le empezó a hacer más difícil sumar enfrente, ante un rival con otra energía.

De esa manera, Villa Mitre ganó el cuarto 27 a 16 y entró al último parcial definitivamente en juego: 56 a 62.

Y si fue el juego interior fue lo que lo arrimó en el marcador, terminaron siendo los triples (esquivos hasta el momento) los que lo hicieron pasar al frente para llevar el partido a un cierre parejo. Donde, por caso, cargaba con la responsabilidad por ser el favorito.

Con 5 de 6 en tiro exterior y cuatro de ellos en forma consecutiva (3 de Harina y 1 de Blanco), la Villa tomó la delantera (71 a 70) aún con 6 minutos por jugar y desde ahí fue palo a palo.

Porque lejos de bajar los brazos, Pacífico demostró por qué había llegado a esta final, y con muchísima entrega y el corazón en la mano frenó la remontada de su rival y con un parcial de 6 a 0 avisó que, si querían ganarle, iban a tener que seguir batallando.

En ese contexto, el partido entró igualado (81 a 81) con 1m49s por jugar y con Villa Mitre sin Harina por falta antideportiva (ya tenía un técnico por un cruce con el banco del Verde). Mientras que Pacífico se quedó sin Sagarzazu primero y, luego, sin Cortés, ambos por cinco faltas.

Con 59s, Alem anotó por duplicado en la línea y el tricolor escapó a cuatro.

Salvatori enfrente achicó a 1 (82-85) con 27 segundos y Pacífico recuperó rápido en una jugada sucia tras una mala salida de Villa Mitre.

Tras esa jugada y el minuto pedido, el Verde intentó de lejos con Errazu, quien falló y enfrente Amigo sumó en la línea, alejando al tricolor a dos posesiones y dejando la mesa servida para el festejo.

Finalmente, Villa Mitre sacó chapa con su largo y jerarquizado plantel y logró torcerle el brazo a un muy buen equipo como Pacífico que, como era de suponer, batalló hasta el final.

Lo cierto es que el tricolor hizo valer su chapa de candidato, ganó el segundo tramo y está donde quería: jugará la Súper final ante Olimpo, en una serie que promete y mucho y, en cierto modo, muchos estaban esperando.

Pero para eso falta y será otra historia.

La síntesis

Pacífico (82): B. Salvatori (10), F. Mattioli (14), V. Cortés (20), S. Loos (11), T. Sagarzazu (11), fi; J.C. Redivo (3), M. Boccatonda, I. Errazu, Genaro Pisani (11), y Gino Pisani (2). DT: Mauro Richotti.

Villa Mitre (88): F. Depaoli (5), F. Harina (17), F. Amigo (7), I. Alem (9), R. Heinrich, fi; F. Pennacchiotti (20), J. Jasen, J. Lorca (15), M. Iglesias (8) y A. Blanco (7). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Pacífico, 26-14; 46-29 y 62-56.

Árbitros:Alejandro Ramallo, Emanuel Sánchez y Sebastián Giannino.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Villa Mitre, 3-1.

*Cuándo sigue

Teniendo en cuenta el calendario establecido, la Súper final entre Villa Mitre y Olimpo debería comenzar el jueves.

No obstante, la decisión final se conocerá en las próximas horas tras una reunión entre la Asociación y los clubes.

Lo confirmado es que la llave se jugará al mejor de tres juegos, con ventaja para Villa Mitre, que disputará el primero y el tercero (de ser necesario) como local. Toda la llave se llevará a cabo en los escenarios naturales y sólo con público local.

Por otra parte, la Villa verá acción el miércoles y el viernes por la Liga Argentina, ante Ciclista y Provincial.