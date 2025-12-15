Marcelo Richotti: "Los sentimientos y los colores son los mismos, no cambian, se sufre"

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La Asociación Bahiense distinguió a Marcelo Richotti en la previa al inicio del partido.

El histórico jugador de Pacífico y uno de los mejores jugadores que dio la ciudad, recibió una camiseta de la selección bahiense, la que tantas veces defendió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Después, fue tiempo de disfrute y sufrimiento a la vez.

"Hacía mucho que no estaba en una cancha en estas instancias y con este marco. Justo se dio con dos barriadas importantes y dos equipos con historia. Estuvo muy lindo, más allá del resultado, que no era el que quería", admitió Marcelo.

El público del verde por momentos se contagió con este equipo, por el deseo y la entrega, comparando, en parte, con el Pacífico que lideró justamente Richotti.

Marcelo junto a Guillermo Barco (presidente de la ABB) y Leonardo Gómez Talamoni (vice). Foto. ABB.

"Es difícil ponerlo en contexto de hace 40 años. Es otro torneo, otras situación y otra realidad", entendió Marcelo, a la hora de cruzar alguna imagen coincidente de lo que transmitió este equipo con algunos del pasado.

"Los sentimientos y los colores son los mismos, no cambian, se sufre", aseguró.

"Además -agregó- mi sobrino (Mauro) es el entrenador y hay signos de mi familia muy fuertes con el club, entonces se hace muy difícil no sufrirlo".

Esta vez le tocó a Mateo Boccatonda vestir la camiseta Nº5 de Pacífico, la cual es sinónimo de Richotti.

"'La cinco tendría que estar retirada' dijo uno", recordó Marcelo.

"Capaz que el reglamento no permite jugar con otro número. No tendría que estar, pero bueno está, no importa, es anecdótico", minimizó.

¿Seguirá la 5 en el plantel superior de Pacífico, o definitivamente se retirará por lo que significó una gloria de la institución que vistió esa camistea?

Colorido

El cuarto partido fue el que mayor marcó mostró el Casanova.

En realidad hubo más público tricolor que los partidos anteriores. Un lindo marco por tratrarse de una serie que no definía el título.