Hombre vs. Bebé: la miniserie navideña de Mr. Bean que arrasa en Netflix

La miniserie "Hombre vs. Bebé" es una comedia navideña de solo cuatro episodios de Netflix, y es la secuela directa de la popular "Hombre vs. Abeja" (Man vs. Bee).

Rowan Atkinson es mundialmente conocido por haber interpretado al personaje de Mr. Bean. La producción es un verdadero éxito y actualmente lidera el Top 10 de lo más visto.

Cómo es "Hombre vs. Bebé"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La serie retoma la historia de Trevor (interpretado por Rowan Atkinson), un hombre separado y con poca habilidad para seguir instrucciones. Trevor se encuentra solo en las afueras de la ciudad, lejos de su hija adolescente Maddy, justo cuando llegan las Fiestas.

Acepta trabajar como conserje en una escuela primaria, esperando pasar una Navidad tranquila en soledad. Sin embargo, su plan se ve alterado en el último día de trabajo, durante un emotivo acto escolar sobre el nacimiento de Jesús. Un imprevisto sucede: un pequeño bebé, que representa al "Niño Jesús" en la obra, aparece en su vida. Trevor, que no es precisamente el mejor lidiando con imprevistos, se ve obligado a cuidar al bebé a pesar de hacer lo imposible por evitarlo.

La miniserie de comedia se enfoca en el desafío que este bebé representa para Trevor, llevándolo a vivir una aventura inesperada, conmovedora y llena de torpezas en su lucha por manejar esta tierna, pero caótica, nueva presencia en su vida. (NA)