Operativo en Bahía Blanca por un robo en Monte Hermoso: capturan a un hombre

Un hombre fue aprehendido durante la jornada del lunes en Bahía Blanca, luego de que se constatara que estaría relacionado con un hurto en Monte Hermoso.

Esto ocurrió a partir de un allanamiento llevado a cabo en nuestra ciudad, donde se encontraron algunos de los elementos robados.

De este modo, se aprehendió a Omar Chandía, de 28 años, quien tiene un amplio historial de delitos contra la propiedad, entre 2017 y el año pasado.

Según se indicó, el sábado 6 de diciembre se había producido un hurto en una vivienda ubicada en Del Salmón al 400, en el barrio montehermoseño Las Dunas. En ese lugar se sustrajeron muebles y electrodomésticos varios.

Sin embargo, a partir del relevamiento de cámaras de monitoreo municipal y relevamiento vecinal, se logró identificar a uno de los autores del hecho, que terminó siendo Chandía, quien este lunes quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9.

A partir de su aprehensión, se trata de determinar los nombres de los restantes autores del hurto.