La ciudad.

Operativo en Bahía Blanca por un robo en Monte Hermoso: capturan a un hombre

El delito había ocurrido a principios de mes en el balneario.

Un hombre fue aprehendido durante la jornada del lunes en Bahía Blanca, luego de que se constatara que estaría relacionado con un hurto en Monte Hermoso.

Esto ocurrió a partir de un allanamiento llevado a cabo en nuestra ciudad, donde se encontraron algunos de los elementos robados.

De este modo, se aprehendió a Omar Chandía, de 28 años, quien tiene un amplio historial de delitos contra la propiedad, entre 2017 y el año pasado.

Según se indicó, el sábado 6 de diciembre se había producido un hurto en una vivienda ubicada en Del Salmón al 400, en el barrio montehermoseño Las Dunas. En ese lugar se sustrajeron muebles y electrodomésticos varios.

Sin embargo, a partir del relevamiento de cámaras de monitoreo municipal y relevamiento vecinal, se logró identificar a uno de los autores del hecho, que terminó siendo Chandía, quien este lunes quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9.

A partir de su aprehensión, se trata de determinar los nombres de los restantes autores del hurto.

