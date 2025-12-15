Bahiense del Norte: volverán a manifestarse familiares de las víctimas

Como a hace un año, familiares de la causa Bahiense del Norte se concentrarán en Tribunales.

Con el objetivo de alcanzar "justicia y el esclarecimiento de los hechos", familiares y amigos de las víctimas de "la tragedia evitable" registrada en el club Bahiense del Norte se manifestarán en el centro de la ciudad.

La convocatoria es organizada para mañana, al cumplirse dos años del fatídico derrumbe en un gimnasio de la institución de Salta 28, que provocó el fallecimiento de 13 personas y múltiples heridos.

El hecho se produjo en medio del temporal de vientos huracanados que aquel atardecer de sábado azotó a nuestra ciudad.

La concentración -según confirmó a La Nueva. el abogado Sebastián Mazza, familiar de una de las víctimas y representante legal de algunos damnificados- se dará a las 18 frente al Palacio de Tribunales, Estomba 34.

Se convoca, en particular, a familiares y amigos de quienes sufrieron el grave suceso.

"Es para recordarle a la sociedad y a los funcionarios que se siga en la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de los hechos", expresó Mazza.

Por la causa Bahiense del Norte, que tramita ante la UFIJ Nº 1, hay tres imputados.

Se trata del presidente del club, Leandro Ginóbili; el ingeniero Pablo Ascolani y la jefa del departamento Habilitaciones del municipio, Laura Fabian Soberon.

Todos ya fueron indagados por el fiscal Cristian Aguilar.