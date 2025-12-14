Las Leonas no pudieron tener revancha ante Países Bajos en Santiago del Estero: el motivo

El seleccionado argentino mayor de hockey sobre césped no pudo medirse esta noche ante Países Bajos, en el partido que cerraba la primera ventana de la FIH Pro League.

La tormenta eléctrica y las malas condiciones climáticas que azotaron Santiago del Estero, sede del encuentro, hicieron primero postergar la el inicio del juego y, posteriormente, se decretó la suspensión del mismo.

Al no haber comenzado el juego, existe la posibilidad que se le de como ganado a las europeas, porque se habían quedado con el primer cruce (el pasado jueves).

No obstante, también se analizaría la chance de que el encuentro se dispute el próximo año, en alguna de las giras de Las Leonas por el viejo continente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esta manera, el combinado nacional cerró su primera ventana con un triunfo ante Alemania por 1 a 0, un empate con bonus también ante las alemanas (1 a 1 y 5 a 4 en los penales) y una derrota ante las neerlandesas (4 a 0).

En todos estos encuentros, hubo participación de jugadoras surgidas en clubes de la Asociación Bahiense de Hockey.

En el debut ante las germanas sumó minutos la bahiense Valentina Costa Biondi y luego, ante Países Bajos, estuvo la montehermoseña María Emilia Larsen.

Mientras que ayer, nuevamente ante Alemania, debutó la bahiense Candela Esandi, quien marcó un gol en la definición por shoot out.

El combinado dirigido Fernando Ferrara volverá a jugar por la Pro League el próximo año.

Con sede en Australia, Argentina se medirá ante las locales (miércoles 11 y viernes 13 de febrero) y frente a Irlanda (martes 10 y sábado 14).