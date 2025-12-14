Puerto Tango celebra su quinta edición este domingo con una maratón de artistas locales
El festival se realizará hoy, desde las 16, en la Plaza del Tango “Mario Iaquinandi”. La entrada es libre y gratuita.
La quinta edición del festival Puerto Tango tendrá lugar este domingo 14 de diciembre en la Plaza del Tango “Mario Iaquinandi”, a partir de las 16.
La actividad, con acceso libre y gratuito, es organizada por el Consorcio de Gestión del Puerto y dirigida por el gestor cultural e integrante de la Academia Nacional del Tango, José Valle.
El encuentro reunirá a una amplia grilla de artistas locales que se presentarán a lo largo de la tarde. Participarán Gaby “la voz sensual del tango”, Homero Bimbo, Carlos Porsel, Eve Wener, Santiago Pérez, Galo Valle, Brisa Rulli, Lu Camber y Quique Lorenzi, Marianela Settimi y Nicolás Fernández Vicente, Liz, Valentina, Laura Borelli y Gustavo Rodríguez, Luján Hernández y Julio Marino, y Oscar Rodríguez y Pablo Gibelli.
Talleres, muestras y milonga
Además de los espectáculos musicales, el festival incluirá una serie de propuestas abiertas al público.
En el espacio de baile habrá un taller y una exhibición a cargo de Jesús Infante y María Rial, junto con presentaciones de bailarines de la escuela de tango de Bety Torres (Ariadna Hernández, Matías Flores, Magalí Álvarez Torres y Andrés García) y del taller “Barrio de tango”, coordinado por Norma Cerrudo.
En el área de artes visuales se ofrecerá un taller de fileteado dictado por Sergio Grasso, y se podrán recorrer muestras de numismática de Juan Cruz Rodríguez y una exhibición del Museo de Radios Antiguas, presentada por su fundador, el ingeniero Carlos Benítez.
El festival cerrará con una milonga, abierta a la participación del público.
En paralelo, la Dirección de Turismo invita a residentes y visitantes a sumarse a una nueva edición de la Ruta del Tango, un circuito cultural que recorre distintos puntos vinculados con la historia del género en Bahía Blanca.