Fútbol.

Con un gol de Lautaro Martínez, Inter venció al Genoa y lidera el torneo italiano

El Toro marcó en el triunfo por 2 a 1, que dejó a su equipo en la cima de la tabla.

Foto: Inter

Con un gol del bahiense Latuaro Martínez, Inter de Milán venció esta tarde a Genoa y quedó como líder de la Serie A en la continuidad de la fecha 15.

El Toro marcó el segundo tanto en el triunfo por 2 a 1 como visitante, que le permitió a su equipo quedar en lo más alto tras el empate del Milan (2 a 2 frente a Sassuolo) y la derrota de Nápoli (1 a 0 ante Udinese).

El festejo del delantero surgido en Liniers llegó a los 38 minutos, tras un zurdazo cruzada desde el vértice del áre.

Con este gol, el Toro llegó a los 8 en el torneo y es el máximo artillero del certamen italiano.

Previamente Inter se había puesto en ventaja con el tanto Yann Bisseck, a los 6 minutos, y el Genoa descontó con tanto de Vitinha, a los 68.

De esta manera, el elenco milanés llegó a los 33 puntos, seguido por Milán con 32 y Nápoli con 31.

