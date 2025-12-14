Desalojan un after con más de 100 personas en un campo sobre la ruta 51

Un after con más de 160 asistentes que se realizaba en un campo ubicado en el kilómetro 727 de la ruta provincial 51 fue desalojado este domingo por la mañana, informaron fuentes oficiales a La Nueva.

El evento, desarrollado en una propiedad privada, reunió a alrededor de 45 vehículos, lo que generó un importante movimiento en la zona desde horas de la madrugada.

Ante esa situación, Policía dispuso un operativo de fiscalización y control de tránsito para ordenar la circulación y verificar el estado de los conductores.

Según se indicó, ante la presencia del operativo, los organizadores convocaron a un abogado para intentar demorar el desalojo, quien impidió el ingreso de las autoridades al predio, argumentando que se trataba de un terreno privado.

Pese a ello, los efectivos permanecieron sobre la ruta y coordinaron la desconcentración.

El after fue totalmente desalojado hacia media mañana. Al menos por ahora, no se informó de casos de alcoholemia positiva entre los conductores que se retiraban del lugar.

Las actuaciones continúan y se labran infracciones vinculadas al tránsito y a la organización del evento.