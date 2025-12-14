San Rafael: un viaje entre montañas, ríos y arte natural en el corazón de Mendoza

Para comenzar el año con paisajes que conmueven, naturaleza imponente y propuestas culturales únicas, Viajes La Nueva ofrece un paquete turístico a San Rafael, uno de los destinos más cautivantes de Mendoza. Con una combinación ideal de relax, aventura y buena gastronomía, es una salida perfecta para disfrutar en verano.

La propuesta parte el 2 de enero de 2026, tiene una duración de 6 días y 4 noches, incluye media pensión, coordinación permanente y un valor final de $529.000 por pasajero.

Un itinerario pensado para explorar sin apuros

El viaje comienza desde Bahía Blanca, en horas de la tarde, para llegar a San Rafael al mediodía siguiente. Tras el alojamiento en el hotel previsto, la primera tarde queda libre para descansar, caminar por el centro o acercarse a la costanera del río.

Los días siguientes combinan tiempo libre con excursiones opcionales que permiten conocer lo mejor de la región:

• Cañón del Atuel y Valle Grande: una de las joyas naturales más impresionantes del país. Formaciones rocosas, paredones multicolores y aguas turquesas que parecen de otro planeta.

• El Sosneado, Pozo de las Ánimas y Valle de Las Leñas: un recorrido que atraviesa zonas de montaña, lagunas, fumarolas naturales y termina en uno de los valles cordilleranos más imponentes de Mendoza.

• Laberinto de Borges: una excursión singular, artística y simbólica. Este laberinto verde, diseñado como homenaje al autor argentino, invita a caminar entre senderos geométricos y luego contemplar su forma completa desde una torre panorámica.

El último día, tras el desayuno, el grupo emprenderá el regreso a Bahía Blanca.

Excursiones opcionales destacadas

• Cañón del Atuel y Valle Grande

• Las Leñas – El Sosneado – Pozo de las Ánimas

• Laberinto de Borges

10 IMPERDIBLES DE SAN RAFAEL

1. Cañón del Atuel

Postales épicas, formaciones como “El Museo de Cera” o “El Lagarto” y el río Atuel acompañando toda la ruta.

2. Valle Grande

Un espejo de agua turquesa ideal para paseos en catamarán, kayak o simplemente admirar desde la costa.

3. Laberinto de Borges

Una obra inspirada en la literatura y la simbología del escritor. Recorrerlo es una experiencia estética y lúdica.

4. Bodegas y degustaciones

San Rafael es tierra de vinos y espumantes. Hay bodegas históricas, boutique y tours guiados.

5. Paseo por la ciudad

Plaza San Martín, la Catedral y las calles arboladas son un buen plan para una tarde tranquila.

6. Dique Los Reyunos

Un lago rodeado de montañas, ideal para actividades náuticas o pasar el día al aire libre.

7. Los Reyunos en catamarán

Una de las experiencias más disfrutadas por los viajeros: navegación, vistas únicas y aire serrano.

8. El Sosneado

Una zona semidesértica, misteriosa y hermosa, con aguas termales, restos del antiguo hotel y rutas que cortan el paisaje.

9. Pozo de las Ánimas

Dos hundimientos naturales perfectos, de aguas verdes y profundas, que generan un paisaje casi sobrenatural.

10. Valle de Las Leñas

Un clásico mendocino. Aunque es famoso por el ski, en verano ofrece paisajes abiertos, caminatas suaves y vistas increíbles.