Taylor Swift repartió más de 197 millones de dólares a sus empleados

Taylor Swift es una de las artistas que más dinero genera en la industria. Desde hace años, viene batiendo récords de venta de vinilos, reproducciones en plataformas de streaming y recaudación en shows.

Por eso, durante una entrevista en The Stephen Colbert Show el conductor le preguntó qué es lo que hizo con el dinero que ganó durante su más reciente gira, The Eras Tour.

Lo primero fue recuperar sus masters, en propiedad de la productora con la que trabajaba al comienzo de su carrera, esto le llevó a un desembolso de 300 millones de dólares. “Para ellos fue un acuerdo comercial, pero sentí que ellos entendían lo que significaba para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi escritura y mis décadas de sueños”, reveló en su momento sobre el acuerdo judicial al que llegó, en buenos términos, con Shamrock Capital.

Pero la gira que vendió más de 2000 millones de dólares en tickets, produjo otras curiosidades, entre ellas el gesto que tuvo para con su staff que la acompañó por más dos años en los cinco continentes y por más de 152 recitales.

La cantante repartió en este tiempo unos 197 millones solo en bonificaciones para sus empleados: “El Día de Bonificación es muy importante”, señala Taylor a lo largo del audiovisual. “Establecer un precedente con The Eras Tour es muy importante para mí, así que, si la gira genera más ingresos, el equipo recibe una bonificación mayor.", agrega. De acuerdo con el documental, Taylor Swift destinó cerca de 197 millones de dólares en bonos de bonificación para sus trabajadores.

Además del dinero, Taylor también escribió notas personales de agradecimiento para cada uno de los miembros del equipo, destacando su labor en una de las giras más lucrativas en la historia de la música. “Les escribí una nota a mano a todos los miembros del equipo. Me llevó un par de semanas, pero fue divertido”, agregó la superestrella.

Hasta el día de la fecha The Eras Tour es el evento musical de espectáculos más lucrativo de la historia y marca un precedente en la actitud generosa de aquel que no pide sacrificios a sus empleados, si no que los recompensa por su trabajo y haber superado las expectativas económicas iniciales, haciéndolos participe de ese hito. (TN/TV Azteca)