Nicole Neumann y Fabián Cubero, enfrentados otra vez

La pelea entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo en los últimos días, dejando en claro que la relación entre ambos está lejos de recomponerse.

La disputa por la organización de los días que cada uno pasa con sus hijas volvió a salir a la superficie y terminó en un intercambio mediático con fuertes declaraciones de ambos lados.

Cubero afirmó que Nicole no estaría cumpliendo con el régimen de días establecido por la Justicia, mientras que la modelo sostiene que su ex pareja busca transformar cualquier diferencia en un tema público. En ese contexto, Neumann también retomó el tema del festejo de los 15 de Allegra, un asunto que viene generando tensión desde hace semanas. Durante su paso por La Casa Stream, explicó que su deseo era hacer una celebración conjunta con el entorno del exfutbolista, pero que finalmente eso “no se logró”.

A partir de allí, la modelo amplió detalles sobre cómo será la organización: “De la fiesta no puedo decir nada porque no quiere, pero estamos a full. Allegra va a tener una fiesta con mi parte de la familia. Y sí, son dos fiestas”, contó. Luego agregó: “A mí me parece un bajón que se hable tanto del tema, más que nada por ella, pero en su momento le preguntamos qué quería hacer y lo que ella deseaba no se pudo dar”.

Su postura quedó aún más clara cuando afirmó: “Ella, como ya dije, quería algo con toda la familia. Yo no tenía ningún drama. Sus deseos son órdenes. Soy adulta, lógica, hago terapia, soy coherente, no tenía drama pero no se pudo. Por eso resolvimos las dos fiestas”.

En Puro Show, Neumann también habló sobre cómo se organizarán para las Fiestas de fin de año, explicando que “nos toca uno a cada uno, eso siempre fue así”. Además, dejó una frase dirigida a Cubero y Mica Viciconte: “Hay gente que le gusta vivir de esto y generar cosas que no son. Dicen cosas que no es de la forma que actúan. A mí no me importa. Me importa que mi hija esté feliz. Ellas saben cómo son las cosas y eso es lo que importa”.

Del otro lado, Cubero también dio su versión en una entrevista con A la tarde, donde no ocultó su cansancio por los supuestos incumplimientos y por el conflicto en torno a los 15. Allí afirmó: “Lo de los 15 estuvo siempre arreglado que la iba a hacer conmigo y que iban a viajar con la mamá. No tenemos ningún tipo de vínculo hoy con ese lado de la familia. Se dio así porque obviamente han pasado muchas cosas”.

Además, apuntó contra la falta de respeto por los acuerdos vigentes: “Hay una organización en la Justicia, estipulada de tal a tal día, para que cada uno pueda disfrutar. Después pasa que el padre no está presente, que no cumple, que el papá esto, que la mamá lo otro. Uno quiere hacer las cosas bien. Se llega a un acuerdo entre las partes y entre los abogados y de pronto me entero que me traés a las nenas cuatro días después”.

Finalmente, cerró con un descargo en el que remarcó cómo la situación afecta su vida personal y profesional: “Hay que hacer las cosas bien porque somos personas públicas y en algún momento todo sale a la luz. No hay que hacer las cosas mal. Eso a mí me perjudicó un montón. Yo no tengo todo el año para tomarme vacaciones por el trabajo. No puedo hacer lo que quiera. Una vez que organizo y me pido los días me quedo sin las vacaciones con mis hijas. No concuerda lo que dice con lo que hace y lo estoy demostrando”. (NA)