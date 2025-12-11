Cuándo y a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Disney

Taylor Swift, nuevamente consagrada como la artista femenina más escuchada, vuelve a convertirse en el centro de atención global con el estreno de Taylor Swift: The End of an Era, la serie documental que llegará este viernes a Disney+.

Serán seis capítulos que muestran desde adentro la construcción, planificación y el frenesí detrás de The Eras Tour, la gira más ambiciosa de la carrera de la cantante, con más de un año recorriendo el mundo.

La producción sigue a Swift en cada una de las ciudades donde se presentó entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, capturando la magnitud del espectáculo y el viaje emocional detrás de cada "era".

El documental también promete mostrar su faceta más íntima, incluyendo la presencia de su prometido y jugador de los Chiefs, Travis Kelce, quien acompañó a la artista en varios conciertos.

Respecto al estreno, Disney+ confirmó que la serie llegará a Estados Unidos a la medianoche. Sin embargo, la diferencia horaria modifica los planes para las fans argentinas, ya que los dos primeros capítulos del documental estarán disponibles en Argentina a partir de las 5 de la mañana de este viernes.

A la par del lanzamiento del documental, también se estrenará The Eras Tour: The Final Show, la película que captura el concierto completo en Vancouver, incluyendo el set dedicado a The Tortured Poets Department (TTPD). (NA)